У Каннах показали фільм про окупацію Київської області

Мистецький проєкт MURALS. Фото: mkip.gov.ua

Під час Каннського кінофестивалю відбулася світова прем’єра фільму MURALS. Картину створили на основі фотографій картин Бенксі, які художник залишив на руїнах зруйнованих Росією будинків.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

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Унікальна технологія

MURALS — це документальний фільм із використанням найсучасніших 3D-сканувань нещодавно зруйнованих будинків і архітектурних пам’яток в Україні внаслідок російського вторгнення. Унікальний документальний досвід поєднує в собі плівку, 3D-технології, ефектну проекцію та 3D-сканування фресок Бенксі на зруйнованих будівлях у Київській області.

Завдяки використанню світла, звуку, інноваційних технологій 3D-сканування та Unreal Engine ці віртуальні зруйновані стіни розповідають історії втрачених життів.

Некомерційний мистецький проєкт MURALS презентувався за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України та був створений за сприяння Польського інституту кіно у польській компанії ATM Virtual та українській Mriya Production.

У Каннах показали злочини Росії у Київській області. Фото: mkip.gov.ua

Ініціатор проєкту — український 3D-художник з Ірпеня Артем Іваненко. Високодеталізовані реальні 3D-моделі призначені як наукові, освітні, соціальні та юридичні докази злочинів Росії в Україні.

Нагадаємо, в рамках Каннського міжнародного кінофестивалю 80-річний голлівудський актор Гаррісон Форд презентував п’яту частину пригодницького фільму про Індіану Джонса та отримав спеціальну нагороду.

Раніше Каннський міжнародний кінофестиваль відкрили історичною драмою "Фаворитка" режисерки Майвен Ле Беско, в якому одну з головних ролей зіграв американський актор Джонні Депп. Для нього це стало поверненням на великі екрани після гучних скандалів. Голлівудську зірку та новий фільм публіка зустріла тривалими оваціями.