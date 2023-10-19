Шона Пенна и украинскую актрису застали за страстными поцелуями в Ницце

Шон Пенн и Ольга Коротяева. Фото: google

Актера и режиссера Шона Пенна застали за поцелуями и объятиями с его девушкой — украинской актрисой Ольгой Коротяевой. Очевидно, пара только что встретилась после разлуки, ведь папарацци поймали их в аэропорту.

Об этом пишет Daily Mail.

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64-летний Шон Пенн, очень поддерживающий Украину с начала полномасшабного вторжения, и 46-летняя Ольга Коротяева вместе уже пять месяцев. В мае их впервые увидели вместе на свидании в Малибу.

Ольга Коротяева и Шон Пенн. Фото: google

Позже они отправились в отпуск в Европу, а в июне Пенна и Коротяеву сфотографировали целующимися в Риме во время шопинга. В следующем месяце, в июле, влюбленных снова увидели во время объятий и поцелуев во французском Сен-Тропе.

Ольга Коротяева и Шон Пенн. Фото: google

В начале сентября голливудская звезда с украинской актрисой вместе приехали в Украину на Саммит первых леди и джентельменов, где они не скрывали своих отношений и держались за руки.

Ольга Коротяева и Шон Пенн. Фото: president.gov.ua

На этот раз Шонн и Ольга, очевидно, увиделись после продолжительной разлуки. Актер ждал свою любимую в аэропорту Ниццы, а когда она приехала, влюбленные слились в романтическом поцелуе и долго не могли оторваться друг от друга.

Шон Пенн в аэропорту Ниццы. Фото: SplashNews

Шон Пенн и Ольга Коротяева в аэропорту Ниццы. Фото: SplashNews

Шон Пенн и Ольга Коротяева в аэропорту Ниццы. Фото: SplashNews

Ценитель талантливых женщин

Шонн Пенн всегда предпочитал женщин творческих профессий. Первой женой актера была поп-дива Мадонна, с которой они были в браке четыре года.

Второй женой Пенна стала звезда "Карточного дома", актриса Робин Райт. Она родила ему двоих детей – сына Гоппера Джека Пенна и дочь Дилан Фрэнсис Пенн.

Осенью 2016 года Шона заметили в компании актрисы Лейли Джордж, которая на 31 год младше его. Тогда они вместе отдыхали на Гавайях. Летом 2020 года Шон Пенн сделал предложение молодой избраннице, они тайно поженились после 4 лет романа. Однако в 2022 году пара объявила о разрыве.

Актер комментировал, что до сих пор влюблен в Лейлу, однако из-за его небрежного отношения к ней, девушка покинула его. Тогда он встретил Ольгу, с которой счастлив сейчас.

Напомним, Шон Пенн представил новый фильм на международном кинофестивале.

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