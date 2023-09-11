З Києва до Торонто: Шон Пенн представив новий фільм на міжнародному кінофестивалі
Лише минулого тижня актор Шон Пенн відвідав Саміт перших леді та джентльменів у Києві, як вже завітав до Торонто. Зірка приїхав на міжнародний кінофестиваль.
Про це пише Daily Mail.
Шон Пенн представив нову драму
Дакота Джонсон та Шон Пенн прийшли на показ свого фільму Daddio на міжнародному кінофестивалі в Торонто. 33-річний Джонсон, яка знімається у фільмі разом із Пенном, виглядала неймовірно у легкій сукні нюдового кольору з принтом риби. Доповнила образ прикрасами, човниками та нюдовим макіяжем. 62-річний Шон одягнув чорний костюм із чорною сорочкою на ґудзиках.
Картина Daddio була створена незалежною розважальною компанією Дакоти TeaTime Pictures. Джонсон та Пенн є єдиними зірками драми. Фільм про пару, яка їде на таксі Нью-Йорком з аеропорту Джона Кеннеді до центру Манхеттена, сюжет про одну розмову між парою.
Під час поїздки в таксі водій (Пенн) і пасажир (Джонсон) — незнайомці, які обговорюють різні теми — від романтичного кохання до дитячої травми.
Раніше дружина Віктора Ющенка нагодувала Шона Пенна українськими стравами.
Нагадаємо, голлівудська зірка Шон Пенн влаштував коханій українці романтичні канікули у Римі (Італія).