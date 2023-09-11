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З Києва до Торонто: Шон Пенн представив новий фільм на міжнародному кінофестивалі

11 вересня 2023 14:35
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
З Києва до Торонто: Шон Пенн представив новий фільм на міжнародному кінофестивалі
Актор Шон Пенн. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Лише минулого тижня актор Шон Пенн відвідав Саміт перших леді та джентльменів у Києві, як вже завітав до Торонто. Зірка приїхав на міжнародний кінофестиваль.

Про це пише Daily Mail.

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Дакота Джонсон та Шон Пенн прийшли на показ свого фільму Daddio на міжнародному кінофестивалі в Торонто. 33-річний Джонсон, яка знімається у фільмі разом із Пенном, виглядала неймовірно у легкій сукні нюдового кольору з принтом риби. Доповнила образ прикрасами, човниками та нюдовим макіяжем. 62-річний Шон одягнув чорний костюм із чорною сорочкою на ґудзиках.

 

Актор Шон Пенн та Дакота Джонсон
Актор Шон Пенн та Дакота Джонсон. Фото: Reuters

 

Акторка Дакота Джонсон. Фото: Reuters
Акторка Дакота Джонсон. Фото: Reuters

 

Актор Шон Пенн. Фото: Reuters
Актор Шон Пенн. Фото: Reuters

Картина Daddio була створена незалежною розважальною компанією Дакоти TeaTime Pictures. Джонсон та Пенн є єдиними зірками драми. Фільм про пару, яка їде на таксі Нью-Йорком з аеропорту Джона Кеннеді до центру Манхеттена, сюжет про одну розмову між парою.

Під час поїздки в таксі водій (Пенн) і пасажир (Джонсон) — незнайомці, які обговорюють різні теми — від романтичного кохання до дитячої травми.

Раніше дружина Віктора Ющенка нагодувала Шона Пенна українськими стравами.

Нагадаємо, голлівудська зірка Шон Пенн влаштував коханій українці романтичні канікули у Римі (Італія).

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