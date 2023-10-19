Шона Пенна і українську акторку застали за пристрастними поцілунками у Ніцці

Шон Пенн і Ольга Коротяєва. Фото: google

Актора і режисера Шона Пенна застали за поцілунками та обіймами з його дівчиною — українською акторкою Ольгою Коротяєвою. Вочевидь, пара щойно зустрілася після розлуки, адже папарацці спіймали їх в аеропорту.

Про це пише Daily Mail.

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64-річний Шон Пенн, який дуже підтримує Україну з початку повномасшабного вторгнення, і 46-річна Ольга Коротяєва разом вже п'ять місяців. У травні їх вперше побачили разом на побаченні в Малібу.

Ольга Коротяєва і Шон Пенн. Фото: google

Пізніше вони вирушили у відпустку до Європи, а у червні Пенна і Коротяєву сфотографували за поцілунками в Римі під час шопінгу. Наступного місяця, у липні, закоханих знову побачили під час обіймів та поцілунків у французському Сен-Тропе.

Ольга Коротяєва і Шон Пенн. Фото: google

На початку вересня голлівудська зірка з українською акторкою разом приїхали до України на Саміт перших леді та джентельменів, де вони не приховували своїх стосунків і трималися за руки.

Ольга Коротяєва і Шон Пенн. Фото: president.gov.ua

Цього разу Шонн і Ольга, вочевидь, побачилися після тривалої розлуки. Актор чекав на свою кохану в аеропорту Ніцци, а коли вона приїхала, закохані злилися у романтичному поцілунку і довго не могли відірватися один від одного.

Шон Пенн у аеропорту Ніцци. Фото: SplashNews

Шон Пенн і Ольга Коротяєва у аеропорту Ніцци. Фото: SplashNews

Шон Пенн і Ольга Коротяєва у аеропорту Ніцци. Фото: SplashNews

Поціновувач талановитих жінок

Шонн Пенн завжди надавав перевагу жінкам творчих професій. Першою жінкою актора була попдіва Мадонна, з якою вони були у шлюбі чотири роки.

Другою жінкою Пенна стала зірка "Карткового будинку", акторка Робін Райт. Вона народила йому двох дітей – сина Гоппера Джека Пенна та доньку Ділан Френсіс Пенн.

Восени 2016 року Шона помітили в компанії актриси Лейли Джордж, яка на 31 рік молодша за нього. Тоді вони разом відпочивали на Гаваях. Влітку 2020 року Шон Пенн освідчився молодій обраниці, вони таємно одружилися після 4 років роману. Проте у 2022 році пара оголосила про розрив.

Актор коментував, що у досі закоханий у Лейлу, проте через його недбале ставлення до неї, дівчина покинула його. Тоді він зустрів Ольгу, з якою щасливий зараз.

Нагадаємо, Шон Пенн представив новий фільм на міжнародному кінофестивалі.

Також ми писали, що оскароносний Шон Пенн використав у своєму фільмі кадри з Бердянська.