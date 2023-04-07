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Шоумен Анатолич отнес трудовую книжку в вуз Поплавского: что будет делать

7 апреля 2023 15:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Шоумен Анатолий Анатолич. Фото: Ksenia Lytvynenko
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Полномасштабная война изменила жизнь миллионов украинцев. Другим стал и рынок труда: многие остались без работы. Среди них и немало знаменитостей.

Шоумен Анатолий Анатолич рассказал в подкасте "Олега френди", куда вскоре он пойдет работать.

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До начала полномасштабного вторжения армии страны-террориста в Украину Анатолий Яцечко (настоящее имя шоумена, более известного по имени и отчеству) был соведущим Лилии Ребрик в утреннем шоу на телеканале "Україна". Впрочем, в июле прошлого года медиахолдинг бизнесмена Рината Ахметова прекратил работу и тысячи сотрудников СМИ остались без работы. Среди них был и Анатолий Анатолич.

В новом интервью шоумен рассказал, что официально он безработный. Впрочем, скоро это изменится.

"Если говорить именно о трудовой книжке, мне уже 39 лет, мне уже нужно о таком думать, то она сейчас будет в Университете культуры и искусств, где у меня будет авторский курс по тележурналистике и современным медиатехнологиям. Это YouTube и так далее. Мне интересно общаться со студентами, я от них набираюсь энергией", — рассказал Толич.

Анатолич со студентами. Фото: knukim.edu.ua

Президентом Киевского университета культуры и искусств является певец Михаил Поплавский. Он уже несколько раз приглашал Анатолия Анатолича провести подобные мастер-классы. А теперь это будет продолжительным сотрудничеством.

Фрагмент в видео — с 01:09

Напомним, ранее мы писали, что Михаил Поплавский оскорбил свою студентку и попал в сексистский скандал. Также мы рассказывали, что Анатолий Анатолич с женой трогательно поздравили младшую дочь с днем рождения.

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