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Шоумен Анатоліч відніс трудову книжку до вишу Поплавського: що буде робити

7 квітня 2023 15:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Шоумен Анатолій Анатоліч. Фото: Kseniya Lytvynenko
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Повномасштабна війна змінила життя мільйонів українців. Іншим став і ринок праці: багато хто залишився без роботи. Серед них і чимало знаменитостей.

Шоумен Анатолій Анатоліч розповів у подкасті "Олега френди" куди незабаром він піде працювати.

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До початку повномасштабного вторгнення армії країни-терориста до України Анатолій Яцечко (справжнє ім’я шоумена, який більш відомий за іменем та по батькові) був співведучим Лілії Ребрик у ранковому шоу на телеканалі "Україна". Втім, в липні минулого року медіахолдинг бізнесмена Ріната Ахметова припинив роботу і тисячі працівників ЗМІ залишились без роботи. Серед них був і Анатолій Анатоліч. 

В новому інтерв’ю шоумен розповів, що офіційно він безробітній. Втім, скоро це зміниться. 

"Якщо казати саме про трудову книжку, мені вже 39 років, я вже маю про такі речі думати, то вона зараз буде в Університеті культури і мистецтв, де в мене буде авторський курс з тележурналістики та сучасних медіатехнологій. Це YouTube і так далі. Мені цікаво спілкуватися зі студентами, я від них набираюсь енергією", — розповів Толіч.

Анатоліч зі студентами. Фото: knukim.edu.ua

Президентом Київського університету культури і мистецтв є співак Михайло Поплавський. Він вже кілька разів запрошував Анатолія Анатоліча провести подібні майстер-класи. А тепер це буде довготривалою співпрацею.

Фрагмент у відео — з 01:09

Нагадаємо, раніше ми писали, що Михайло Поплавський образив свою студентку та потрапив у сексистський скандал. Також ми розповідали, що Анатолій Анатоліч з дружиною зворушливо привітали молодшу доньку з днем народження.

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