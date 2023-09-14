Штраф на миллион долларов: Мила Кунис попала в скандал с криптовалютой

Американская актриса Мила Кунис. Фото: Google

Американские актеры Мила Кунис и Эштон Кутчер оказались в эпицентре нового скандала. В свое время они озвучивали мультсериал "Стоунерские коты", на создание и распространение которого уходили деньги с продажи незарегистрированных ценных бумаг.

Об этом сообщает издание Decrypt.

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Комиссия по ценным бумагам и биржам США постановила, что компания Stoner Cats 2 продавала незарегистрированные ценные бумаги. Она и выпускала мультфильм, который могли посмотреть только владельцы криптовалюты NFT Stoner Cat.

С помощью токенов Stoner Cat финансировалось создание анимационного веб-сериала "Стоунерские коты". По данным Комиссии, компания предлагала и продавала NFT Stoner Cats в качестве инвестиции по созданию этого контента. К настоящему моменту было выпущено уже шесть эпизодов.

Героев анимационного сериала, кроме Милы Кунис и ее мужа Эштона Кутчера, озвучили Крис Рок, Джейн Фонда, предприниматель Гэри Вайнерчук и основатель Ethereum Виталик Бутерин. Остальные деньги получали создатели Stoner Cats.

Фрагмент из мультфильма "Стоунерские кошки". Фото: Google

В итоге из-за решения Комиссии Stoner Cats 2 пришлось выплатить штраф в размере миллиона долларов и уничтожить все находящиеся в ее распоряжении NFT. По крайней мере, компания дала согласие на это. Своей вины Stoner Cats 2 не признала.

Напомним, ранее мы писали, что Мила Кунис и Эштон Кутчер поддержали актера, приговоренного к 30 годам заключения. Также мы рассказывали, что хакеры сломали самую большую криптофирму Эстонии.