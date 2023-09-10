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Міла Куніс та Ештон Кутчер підтримали актора, якого засудили до 30 років ув'язнення

10 вересня 2023 09:12
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Міла Куніс та Ештон Кутчер підтримали актора, якого засудили до 30 років ув'язнення
Голлівудські актори Міла Куніс та Ештон Кутчер. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В Лос-Анджелесі засудили до 30 років ув’язнення популярного голлівудського актора Денні Мастерсона. Напередодні в мережу потрапили листи підтримки з боку зіркової парочки Міли Куніс та Ештона Кутчера. За океаном це спричинило чималий скандал. Подружжя записало відео та прокоментувало ситуацію. 

Про це йдеться на Instagram сторінці Ештона. 

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Подробиці

Зірку популярних серіалів "Ранчо" та "Шоу 70-х" визнали винним за двома пунктами звинувачення у зґвалтуванні. 47-річний Мастерсон не підтверджує факти зґвалтування трьох жінок у своєму будинку під час окремих інцидентів на початку нульових.

Напередодні Кутчер та Куніс написали до суду листи підтримки Мастерсону. Через це їх захейтили у соцмережах. У новому відео зіркова пара стверджує, що вони підтримують жертв і буде продовжувати робити це в майбутньому.

"Кілька місяців тому родина Денні звернулася до нас і попросила нас написати характерні листи, щоб представити особу, яку ми знали 25 років, щоб суддя міг повністю врахувати це при винесенні вироку. Листи були написані не для того, щоб поставити під сумнів легітимність судової системи чи обґрунтованість рішення присяжних. Вони були призначені для того, щоб суддя їх прочитав, а не для того, щоб підривати свідчення потерпілих або іншим чином травмувати їх", — заявила пара. 

Голлівудський актор Денні Мастерсон. Фото: Google

Куніс завершила відео словами: "Наше серце з кожною людиною, яка коли-небудь була жертвою сексуального насильства, сексуального насильства або зґвалтування".

У листах Кутчер назвав Мастерсона "зразком для наслідування"", який, за його словами, допоміг йому не впасти в типове голлівудське життя наркотиків. Водночас Міла назвала Денні людиною з "винятковим характером" та сказала, що могла відчути його вроджену доброту та щиру природу, працюючи з ним у "Шоу 70-х".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ashton Kutcher (@aplusk)

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишня клієнтка звинуватила чоловіка Брітні Спірс у домаганнях. Також ми розповідали, що в Німеччині закрили справу щодо вокаліста Rammstein Тілля Ліндеманна.

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