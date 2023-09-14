Штраф на мільйон доларів: Міла Куніс потрапила у скандал з криптовалютою

Американська акторка Міла Куніс. Фото: Google

Американські актори Міла Куніс та Ештон Кутчер опинились в епіцентрі нового скандалу. Свого часу вони озвучували мультсеріал "Стоунерські коти", на створення та розповсюдження якого йшли гроші з продажу незареєстрованих цінних паперів.

Про це повідомляє видання Decrypt.

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Подробиці

Комісія з цінних паперів та бірж США ухвалила, що компанія Stoner Cats 2 продавала незареєстровані цінні папери. Вона й випускала мультфільм, який могли подивитися лише власники криптовалюти NFT Stoner Cat.

За допомогою токенів Stoner Cat фінансувалося створення анімаційного вебсеріалу "Стоунерські коти". За даними Комісії, компанія пропонувала і продавала NFT Stoner Cats як інвестицію зі створення цього контенту. На цей момент було випущено вже шість епізодів.

Героїв анімаційного серіалу, окрім Міли Куніс та її чоловіка Ештона Кутчера озвучили Кріс Рок, Джейн Фонда, підприємець Гері Вайнерчук та засновник Ethereum Віталік Бутерін. Решту грошей отримували творці Stoner Cats.

Фрагмент з мультфільму "Стоунерські коти". Фото: Google

У підсумку, через рішення Комісії, Stoner Cats 2 довелося виплатити штраф у розмірі мільйона доларів і знищити всі NFT, що знаходяться в її розпорядженні. Принаймні, компанія дала згоду на це. Своєї провини Stoner Cats 2 не визнала.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Міла Куніс та Ештон Кутчер підтримали актора, якого засудили до 30 років ув'язнення. Також ми розповідали, що хакери зламали найбільшу криптофірму Естонії.