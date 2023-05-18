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Искусственный интеллект на концерте Бейонсе вызвал скандал

18 мая 2023 20:27
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Искусственный интеллект на концерте Бейонсе вызвал скандал
Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

В центре Кардиффа (Великобритания) состоялся концерт Бейонсе, который может иметь далекие последствия. На стадионе "Принциполит" собрались около 60 тыс. фанатов артистки, биометрическую информацию которых обрабатывал искусственный интеллект.

Об этом пишет BBC.

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Вмешательство в личную жизнь

Из соображений безопасности в месте проведения концерта установили камеры наблюдения с искусственным интеллектом, которые в реальном времени сканировали лица людей и сравнивали их с информацией о предполагаемых преступниках.

Некоторые правозащитники считают использование таких технологий нарушением права человека на конфиденциальность и даже вмешательством в его личную жизнь. Специалисты считают, что пристрастность в использовании этой технологии еще предстоит исследовать.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Полиция Южного Уэльса подчеркнула, что если человека нет в "списке наблюдения", то записи камер автоматически ежемесячно удаляются.

Ранее женщина, утверждающая, что родила сына от Джей-Зи , рассказала о ночи с рэпером. Звезда не комментирует родство, но парень готов идти до конца, чтобы доказать правду.

Напомним, американская певица Бейонсе открыла в Стокгольме мировой тур. На открытии она была в серебристой шляпе-канотье от украинского бренда Ruslan Baginskiy.

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