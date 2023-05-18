Искусственный интеллект на концерте Бейонсе вызвал скандал

Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

В центре Кардиффа (Великобритания) состоялся концерт Бейонсе, который может иметь далекие последствия. На стадионе "Принциполит" собрались около 60 тыс. фанатов артистки, биометрическую информацию которых обрабатывал искусственный интеллект.

Об этом пишет BBC.

Читайте также:

Вмешательство в личную жизнь

Из соображений безопасности в месте проведения концерта установили камеры наблюдения с искусственным интеллектом, которые в реальном времени сканировали лица людей и сравнивали их с информацией о предполагаемых преступниках.

Некоторые правозащитники считают использование таких технологий нарушением права человека на конфиденциальность и даже вмешательством в его личную жизнь. Специалисты считают, что пристрастность в использовании этой технологии еще предстоит исследовать.

Полиция Южного Уэльса подчеркнула, что если человека нет в "списке наблюдения", то записи камер автоматически ежемесячно удаляются.

Ранее женщина, утверждающая, что родила сына от Джей-Зи , рассказала о ночи с рэпером. Звезда не комментирует родство, но парень готов идти до конца, чтобы доказать правду.

Напомним, американская певица Бейонсе открыла в Стокгольме мировой тур. На открытии она была в серебристой шляпе-канотье от украинского бренда Ruslan Baginskiy.