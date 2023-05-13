Жінка, яка стверджує, що народила сина від Джей-Зі, розповіла про ніч з репером

Репер Джей-Зі. Фото: instagram.com/jayzz_official/

Ванда Саттертвейт, яка заявила, що має сина від відомого репера та продюсера Джей-Зі, останні роки намагалася довести їхній зв'язок. У 2019 році Ванда пішла з життя, залишивши сину завірені нотаріально свідчення, в яких йдеться про її короткий роман із зіркою.

Про це пише Daily Mail.

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Ніч з репером

30 років тому Ванда провела ніч з Джей Зі, справжнє ім'я якого Шон Сі Картер. Після цього у неї народився син, який тепер намагається довести свій кровний зв'язок з чоловіком Бейонсе у суді. Але Джей-Зі спростовує свою спорідненість з хлопцем.

До видання DailyMail.com потрапили свідчення Ванди, які вона нотаріально завірила перед смертю. У документі жінка згадує ніч 1992 року. Саме тоді вона мала секс із Джей-Зі, який на той час називав себе Рок. Пара весело проводила час у нью-йоркській квартирі тітки артиста. За словами Ванди, під час інтиму вони з репером використовували контрацептив, але той порвався.

Бачила лише по телевізору

На момент знайомства Ванді було 16 років, а майбутній зірці реп-сцени — 22. За чотири роки після цього репер випустив свій дебютний альбом.

"Два тижні потому він прийшов до мене і попросив поїхати з ним, але я відмовилась, сказавши, що не хочу засмучувати свою маму. Я після цього його більше не зустрічала. Лише за рік побачила по телевізору", — йдеться у спогадах Ванди.

Ванда стверджує, що народила сина від Джей-Зі

Хлопець переконаний, що доведе у суді свій кровний зв'язок з Джей-Зі 1 / 2

Хлопець намагається довести батьківство репера вже багато років.

"Я не зупинюсь доки не виграю. Перемога буде, адже закон на моєму боці. Хочу жити, довівши справу до кінця. Сподіваюсь Джей-Зі захоче бути частиною мого життя, якщо на то воля Божа", — говорить хлопець.

Приховувала зв'язок з репером

Ванда розповідала, що на момент зустрічі з репером була у стосунках зі шкільним приятелем на ім’я Роберт. Коли завагітніла, не знала, від кого з двох чоловіків дитина. Жінка приховувала від нареченого зв'язок з артистом. Тож, коли народився син, Роберт визнав себе його батьком. Але за кілька років, коли хлопчик став дорослішати, стало зрозуміло, що він не схожий на чоловіка, який його виховував. Тоді Роберт зробив тест на батьківство. Результат підтвердив, що він не доводиться дитині біологічним батьком. Тому жінка зробила висновок, що єдиним батьком сина може бути лише Джей-Зі.

Сам репер відмовляється коментувати зв'язок з Вандою Саттертвейт.

У 2008 році артист одружився зі співачкою Бейонсе, з якою має трьох дітей.

Нагадаємо, американська співачка Бейонсе вирушила у світове концертне турне під назвою Renaissance World Tour. Перші сольні гастролі рекордсменки премії "Греммі" з 2016 року розпочалося у Стокгольмі.

Раніше Бейонсе потрапила в гучний скандал. Американську зірку та танцівницю звинувачують в тому, що вона не сплатила податки, сума яких становить 2,7 мільйонів доларів.