Искусственный интеллект украинизировал героев франшизы о Гарри Поттере: фото и видео

Персонажи франшизы о Гарри Поттере. Фото: Google

С помощью искусственного интеллекта герои популярной франшизы о Гарри Поттере превратились в украинцев. Персонажи книг британской писательницы и фильмов Warner Bros. примеряли вышиванку и позировали на фоне Карпат.

Соответствующее видео появилось в TikTok.

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Менее чем за сутки видео, стилизованное композицией "Червона Рута" в исполнении Владимира Ивасюка, набрало сотни комментариев.

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Напомним, ранее мы писали, что персонажи культовой франшизы о Гарри Поттере сменили свои волшебные палочки на автоматы и вступили в ряды ВСУ. Также мы рассказывали, что искусственный интеллект создал рэперу Потапу сообщение об Украине.