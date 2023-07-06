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Искусственный интеллект украинизировал героев франшизы о Гарри Поттере: фото и видео

6 июля 2023 10:01
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Искусственный интеллект украинизировал героев франшизы о Гарри Поттере: фото и видео
Персонажи франшизы о Гарри Поттере. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

С помощью искусственного интеллекта герои популярной франшизы о Гарри Поттере превратились в украинцев. Персонажи книг британской писательницы и фильмов Warner Bros. примеряли вышиванку и позировали на фоне Карпат.

Соответствующее видео появилось в TikTok.

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Рон Уизли

Скриншот: TikTok/kisadmin

Рубеус Хагрид

Скриншот: TikTok/kisadmin

Драко Малфой

Скриншот: TikTok/kisadmin

Северус Снейп

Скриншот: TikTok/kisadmin

Беллатриса Лестранж

Скриншот: TikTok/kisadmin

Старшие братья Уизли

Скриншот: TikTok/kisadmin

Менее чем за сутки видео, стилизованное композицией "Червона Рута" в исполнении Владимира Ивасюка, набрало сотни комментариев.

  • Это просто совершенство! Требую переснять Гарри Поттера
  • Беллатриса просто милфочка
  • Драко Малфой и Фред Уизли — это просто идеал мужского облика. Я взываю, это так красиво
  • Как теперь жить, когда втрескалась во всех вместе, а их не существует
  • Хогвартс — школа мольфарства и волшебства

Напомним, ранее мы писали, что персонажи культовой франшизы о Гарри Поттере сменили свои волшебные палочки на автоматы и вступили в ряды ВСУ. Также мы рассказывали, что искусственный интеллект создал рэперу Потапу сообщение об Украине.

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