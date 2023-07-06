Искусственный интеллект украинизировал героев франшизы о Гарри Поттере: фото и видео
С помощью искусственного интеллекта герои популярной франшизы о Гарри Поттере превратились в украинцев. Персонажи книг британской писательницы и фильмов Warner Bros. примеряли вышиванку и позировали на фоне Карпат.
Соответствующее видео появилось в TikTok.
Гарри Поттер
Гермиона Грейнджер
Рон Уизли
Рубеус Хагрид
Драко Малфой
Северус Снейп
Беллатриса Лестранж
Старшие братья Уизли
Менее чем за сутки видео, стилизованное композицией "Червона Рута" в исполнении Владимира Ивасюка, набрало сотни комментариев.
- Это просто совершенство! Требую переснять Гарри Поттера
- Беллатриса просто милфочка
- Драко Малфой и Фред Уизли — это просто идеал мужского облика. Я взываю, это так красиво
- Как теперь жить, когда втрескалась во всех вместе, а их не существует
- Хогвартс — школа мольфарства и волшебства
@kisadmin
Who did you like the most? Want to see this in recomendatins ✨ #harrypotter #harrypotteredit #harrypotteredits #hogwarts #midjourney # midjourneyart # aiart #harrypotterfan♬ Красная рута - к/ф "Синевир" - Владимир Ивасюк
Напомним, ранее мы писали, что персонажи культовой франшизы о Гарри Поттере сменили свои волшебные палочки на автоматы и вступили в ряды ВСУ. Также мы рассказывали, что искусственный интеллект создал рэперу Потапу сообщение об Украине.