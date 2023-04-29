Скільки Джоан Роулінг отримала за дозвіл телевізійникам зняти серіал про Гаррі Поттера

Британська письменниця Джоан Роулінг. Фото: commons.wikimedia.org

Американські компанії Warner Bros. та HBO планують зняти серіальну адаптацію книг британської письменниці Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. В мережі вже з’явився перший тизер майбутнього шоу. Про співпраці кінобоси домовлялись з Роулінг доволі таки тривалий час. Стало відомо, скільки Джоан отримала за дозвіл на екранізацію її творів.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Британська письменниця візьме участь у роботі над серіалом як виконавча продюсерка і стежитиме за тим, щоб сюжет відповідав її книгам. "Матір" Гаррі Поттера особисто затвердить акторів на всі ключові ролі в серіалі компанії HBO Max.

Гонорар 57-річної Роулінг за роботу над серіалом, а також право повторно екранізувати книгу становить близько 20 млн доларів на рік.

Усього планується випустити сім сезонів серіалу: в основу кожного з них ляже одна книга про Гаррі Поттера. Як раніше заявили у Warner Bros., бюджет нового серіалу порівняють з бюджетом приквела "Гри престолів", серіалу "Дім дракона". Йдеться про 15-20 млн доларів за епізод.

"Це буде той самий масштаб або навіть більше. Все, що потрібно, щоб зробити якісне шоу", — заявили представники кіностудії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вийшов тізер продовження серіалу "Секс і місто": кого зустріне Керрі Бредшоу в другому сезоні. Також ми розповідали, що "Чорне дзеркало" повертається на екрани: коли чекати шостий сезон популярного серіалу.