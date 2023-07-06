Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Штучний інтелект українізував героїв франшизи про Гаррі Поттера: фото та відео arrow

Штучний інтелект українізував героїв франшизи про Гаррі Поттера: фото та відео

6 липня 2023 10:01
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Штучний інтелект українізував героїв франшизи про Гаррі Поттера: фото та відео
Персонажі франшизи про Гаррі Поттера. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

За допомогою штучного інтелекту герої популярної франшизи про Гаррі Поттера перевтілились в українців. Персонажі книг британської письменниці та фільмів від Warner Bros. приміряли вишиванку та позували на фоні Карпат. 

Відповідне відео з’явилось у TikTok.

Читайте також:

Гаррі Поттер

Скриншот: TikTok/kisadmin

Герміона Ґрейнджер

Скриншот: TikTok/kisadmin

Рон Візлі

Скриншот: TikTok/kisadmin

Рубеус Геґрід

Скриншот: TikTok/kisadmin

Драко Мелфой

Скриншот: TikTok/kisadmin

Северус Снейп

Скриншот: TikTok/kisadmin

Белатриса Лестранж

Скриншот: TikTok/kisadmin

Старші брати Візлі

Скриншот: TikTok/kisadmin

Менш ніж за добу відео, яке стилізоване композицією "Червона Рута" у виконані Володимиром Івасюком, набрало сотні коментарів.

  • Це просто ідеально! вимагаю перезняти Гарі Поттера
  • Белатриса просто мілфочка
  • Драко Мелфой та Фред Візлі — вони просто ідеал чоловічої зовнішності. Я волаю, це так гарно
  • Як тепер жити, коли втріскалася у всіх разом, а їх не існує
  • Гоґвортс — школа мольфарства й чарів

Нагадаємо, раніше ми писали, що персонажі культової франшизи про Гаррі Поттера змінили свої чарівні палички на автомати та вступили до лав ЗСУ. Також ми розповідали, що штучний інтелект створив реперу Потапу допис про Україну.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз