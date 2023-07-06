Штучний інтелект українізував героїв франшизи про Гаррі Поттера: фото та відео

Персонажі франшизи про Гаррі Поттера. Фото: Google

За допомогою штучного інтелекту герої популярної франшизи про Гаррі Поттера перевтілились в українців. Персонажі книг британської письменниці та фільмів від Warner Bros. приміряли вишиванку та позували на фоні Карпат.

Відповідне відео з’явилось у TikTok.

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Скриншот: TikTok/kisadmin

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Скриншот: TikTok/kisadmin

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Скриншот: TikTok/kisadmin

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Скриншот: TikTok/kisadmin

Менш ніж за добу відео, яке стилізоване композицією "Червона Рута" у виконані Володимиром Івасюком, набрало сотні коментарів.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що персонажі культової франшизи про Гаррі Поттера змінили свої чарівні палички на автомати та вступили до лав ЗСУ. Також ми розповідали, що штучний інтелект створив реперу Потапу допис про Україну.