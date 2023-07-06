Штучний інтелект українізував героїв франшизи про Гаррі Поттера: фото та відео
За допомогою штучного інтелекту герої популярної франшизи про Гаррі Поттера перевтілились в українців. Персонажі книг британської письменниці та фільмів від Warner Bros. приміряли вишиванку та позували на фоні Карпат.
Відповідне відео з’явилось у TikTok.
Гаррі Поттер
Герміона Ґрейнджер
Рон Візлі
Рубеус Геґрід
Драко Мелфой
Северус Снейп
Белатриса Лестранж
Старші брати Візлі
Менш ніж за добу відео, яке стилізоване композицією "Червона Рута" у виконані Володимиром Івасюком, набрало сотні коментарів.
- Це просто ідеально! вимагаю перезняти Гарі Поттера
- Белатриса просто мілфочка
- Драко Мелфой та Фред Візлі — вони просто ідеал чоловічої зовнішності. Я волаю, це так гарно
- Як тепер жити, коли втріскалася у всіх разом, а їх не існує
- Гоґвортс — школа мольфарства й чарів
@kisadmin
Who did you like the most? Want to see this in recomendatins ✨ #harrypotter #harrypotteredit #harrypotteredits #hogwarts #midjourney #midjourneyart #aiart #harrypotterfan #midjourneyai #ukraine #harrypotterukraine #гарріпотер #україна #ukraineart♬ Червона рута - з к/ф "Синевир" - Володимир Івасюк
Нагадаємо, раніше ми писали, що персонажі культової франшизи про Гаррі Поттера змінили свої чарівні палички на автомати та вступили до лав ЗСУ. Також ми розповідали, що штучний інтелект створив реперу Потапу допис про Україну.