Штучний інтелект створив Потапу допис про Україну

Співак та продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/

Репер та продюсер Потап все частіше радує фоловерів патріотичними дописами. Зірка повернувся з-закордону і активно веде волонтерську та творчу діяльність.

Черговою публікацією про Україну артист поділився у соцмережі Instagram.

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Вдихати життя в серця кожного

Потап зізнався, що новий допис створив для нього штучний інтелект. Вийшло доволі натхненно.

Співак та продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/

"Попросив Chat GPT написати пост для Instagram про Україну, рідний дім і про те, що незважаючи на труднощі, ми обов’язково переможемо, ось що він написав:

Україно моя, рідна країно! Незважаючи на всі непрості часи, ти вже доказала свою силу та непохитну волю. Крізь кризи та перешкоди, ти продовжуєш рости, розквітати і вдихати життя в серця кожного з нас.

Наша країна — джерело гордості, вона переповнена величними горами, мальовничими полями і живописними річками. Наші стародавні міста віддзеркалюють велич історії, яка ще не вичерпалася. Україна — це наш дім, наше місце на землі, де ми завжди можемо знайти душевний спокій та гостинність", — ділиться результатом роботи штучного інтелекту Потап.

Раніше музикант та засновник "Культурного десанту" Коля Сєрга опублікував відеозвернення, в якому "пройшовся" по зірках, які виступали у Росії. Шоумен також згадав співака Потапа, який був за кордоном, коли почалося повномаштабне вторгнення.

Нагадаємо, співачка Настя Каменських (NK) зізналася, як сприйняла новину про імовірну зраду чоловіка, продюсера Потапа.