Искусственный интеллект записал последнюю песню The Beatles

Пол Маккартни. Фото: instagram.com/paulmccartney/

Музыкант Пол Маккартни сообщил о выходе последней песни The Beatles. Не обошлось без искусственного интеллекта.

Об этом музыкант рассказал в интервью радиостанции BBC.

Страшно, но захватывающе

Маккартни не уточнил название песни, но СМИ предполагают, что речь идет о записанном Джоном Ленноном в 1978 году Now and Then.

Маккартни описал свой опыт работы с искусственным интеллектом, как "несколько страшный, но увлекательный".

"Посмотрим, что из этого выйдет", — заинтриговал музыкант.

Ранее искусственный интеллект воспроизвел дуэт Пола Маккартни и Джона Леннона на песню "I've Got a Feeling", прозвучавшую на фестивале в Гластнбери в прошлом году.

15 лет спустя, после смерти Леннона, его вдова Йоко Оно передала Маккартни две аудиокассеты с черновыми записями музыканта, подписанные "Для Пола". Вокал Леннона с кассеты удалось объединить с музыкальной темой, которую вместе доработали другие музыканты легендарной группы.

Напомним, ВВС нашли часовую запись живого выступления четверки из Ливерпуля, о которой раньше практически никто не знал. Ее историческая ценность особенно велика, поскольку это самый ранний полностью записанный концерт "битлов" в Великобритании.

Ранее один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни собирался опубликовать неизвестные ранее тексты песен группы. Среди них будет незаписанная песня Tell Me Who He Is.