Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Искусственный интеллект записал последнюю песню The Beatles arrow

Искусственный интеллект записал последнюю песню The Beatles

13 июня 2023 16:44
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Искусственный интеллект записал последнюю песню The Beatles
Пол Маккартни. Фото: instagram.com/paulmccartney/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Музыкант Пол Маккартни сообщил о выходе последней песни The Beatles. Не обошлось без искусственного интеллекта.

Об этом музыкант рассказал в интервью радиостанции BBC.

Читайте также:

Страшно, но захватывающе

Маккартни не уточнил название песни, но СМИ предполагают, что речь идет о записанном Джоном Ленноном в 1978 году Now and Then.

Маккартни описал свой опыт работы с искусственным интеллектом, как "несколько страшный, но увлекательный".

"Посмотрим, что из этого выйдет", — заинтриговал музыкант.

Ранее искусственный интеллект воспроизвел дуэт Пола Маккартни и Джона Леннона на песню "I've Got a Feeling", прозвучавшую на фестивале в Гластнбери в прошлом году.

15 лет спустя, после смерти Леннона, его вдова Йоко Оно передала Маккартни две аудиокассеты с черновыми записями музыканта, подписанные "Для Пола". Вокал Леннона с кассеты удалось объединить с музыкальной темой, которую вместе доработали другие музыканты легендарной группы.

Напомним, ВВС нашли часовую запись живого выступления четверки из Ливерпуля, о которой раньше практически никто не знал. Ее историческая ценность особенно велика, поскольку это самый ранний полностью записанный концерт "битлов" в Великобритании.

Ранее один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни собирался опубликовать неизвестные ранее тексты песен группы. Среди них будет незаписанная песня Tell Me Who He Is.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас