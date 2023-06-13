Штучний інтелект записав останні пісню The Beatles

Штучний інтелект записав останню пісню The Beatles
Музикант Пол Маккартні повідомив про вихід останньої пісні The Beatles. Не обійшлося тут без штучного інтелекту.
Про це музикант розповів в інтерв'ю радіостанції BBC.
Страшно, але захопливо
Маккартні не уточнив назву пісні, але ЗМІ припускають, що мова йде про записану Джоном Ленноном в 1978 Now and Then.
Маккартні описав свій досвід роботи зі штучним інтелектом, як "дещо страшний, але захоплюючий".
"Подивимось, що з цього вийде", — заінтригував музикант.
Раніше штучний інтелект відтворив дует Пола Маккартні та Джона Леннона на пісню "I’ve Got a Feeling", яка прозвучала на фестивалі у Гластонбері минулого року.
15 років після того, після смерті Леннона, його вдова Йоко Оно передала Маккартні дві аудіокасети з чорновими записами музиканта, позначені "Для Пола". Вокал Леннона з касети вдалося звести з музичною темою, яку разом доопрацювали інші музикнати легендарного гурту.
Нагадаємо, ВВС знайшли годинний запис живого виступу четвірки з Ліверпуля, про який раніше практично ніхто не знав. Її історична цінність особливо велика, оскільки це найбільш ранній повністю записаний концерт "бітлів" у Великій Британії.
Раніше один із засновників групи The Beatles Пол Маккартні збирався опублікувати невідомі раніше Тексти пісень групи. Серед них буде незаписана пісня Tell Me Who He Is.