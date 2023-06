Штучний інтелект записав останні пісню The Beatles

Пол Маккартні. Фото: instagram.com/paulmccartney/

Музикант Пол Маккартні повідомив про вихід останньої пісні The Beatles. Не обійшлося тут без штучного інтелекту.

Про це музикант розповів в інтерв'ю радіостанції BBC.

Страшно, але захопливо

Маккартні не уточнив назву пісні, але ЗМІ припускають, що мова йде про записану Джоном Ленноном в 1978 Now and Then.

Маккартні описав свій досвід роботи зі штучним інтелектом, як "дещо страшний, але захоплюючий".

"Подивимось, що з цього вийде", — заінтригував музикант.

Раніше штучний інтелект відтворив дует Пола Маккартні та Джона Леннона на пісню "I’ve Got a Feeling", яка прозвучала на фестивалі у Гластонбері минулого року.

15 років після того, після смерті Леннона, його вдова Йоко Оно передала Маккартні дві аудіокасети з чорновими записами музиканта, позначені "Для Пола". Вокал Леннона з касети вдалося звести з музичною темою, яку разом доопрацювали інші музикнати легендарного гурту.

Нагадаємо, ВВС знайшли годинний запис живого виступу четвірки з Ліверпуля, про який раніше практично ніхто не знав. Її історична цінність особливо велика, оскільки це найбільш ранній повністю записаний концерт "бітлів" у Великій Британії.

Раніше один із засновників групи The Beatles Пол Маккартні збирався опублікувати невідомі раніше Тексти пісень групи. Серед них буде незаписана пісня Tell Me Who He Is.