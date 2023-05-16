Шварценеггер пригласил Kalush Orchestra на свою родину

Актер, политик Арнольд Шварценеггер. Фото: REUTERS/LISA LEUTNER

В столице Австрии, Вене, проходит международный саммит голливудского актера, политика, бывшего губернатора американского штата Калифорния Арнольда Шварценеггера. На Austrian World Summit 75-летний Арни пригласил украинскую группу Kalush Orchestra.

Об этом музыканты сообщили в своих соцсетях.

Читайте также:

Звездная встреча

Победители песенного конкурса "Евровидение-2022" посетили родину Арнольда и приняли участие в саммите.

"Йо! Мы снова встретились с легендой. Арнольд Шварценеггер пригласил нас сегодня на саммит Austrian World Summit в Вене. Благодарны за приглашение и поддержку Украины! Очень рады снова встретиться и пообщаться с кумиром детства", — сообщили участники Kalush Orchestra.

Это уже не первая встреча украинцев и исполнителя роли Терминатора. Осенью прошлого года Kalush Orchestra посетили имение Арнольда в Калифорнии. Тогда музыканты подарили Арнольду розовую панамку.

Арнольд Шварценеггер и группа Kalush Orchestra. Instagram/kalush.official

Напомним, ранее мы рассказывали, что Шварценеггер заговорил по-украински в новом клипе Kalush Orchestra. Также мы писали, что принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон, снялась в клипе Kalush Orchestra для открытия конкурса "Евровидение-2023", который прошел в английском Ливерпуле.