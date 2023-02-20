Швейцария выбрала представителя на Евровидение-2023 — когда премьера песни

Швейцария выбрала представителя на "Евровидение-2023", но премьера песни состоится позже
Большинство стран уже определилось с представителями на песенный конкурс "Евровидение-2023", который пройдет в английском Ливерпуле в мае. Это сделала и Швейцария. Страну будет представлять 21-летний певец Ремо Форрер.
Об этом сообщается на сайте конкурса.
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Для 21-летнего музыканта из Хэмберга получить возможность представлять свою страну на крупнейшем мировом музыкальном конкурсе было мечтой.
"Для швейцарского музыканта нет ничего большего, чем песенный конкурс "Евровидение". Для меня это музыкальный эквивалент Лиги чемпионов и огромная честь", — заявил музыкант.
Ремо Форрер укрепил свою репутацию певца и исполнителя, победив в третьем сезоне талант-шоу "Голос Швейцарии" в 2020 году. С тех пор певец отточил свое мастерство и выпустил четыре сингла.
Конкурсная песня, с которой Форрера поедет в Ливерпуль, будет презентована 7 марта. Ремо и его композиция были избраны швейцарским вещателем в многоэтапном процессе. Музыкантам было предложено представить свои песни, каждую из которых оценивало как международное жюри из 20 профессионалов музыкальной индустрии, так и группа из 100 телезрителей.
Напомним, ранее мы писали, что 34-летний Марко Менгони с песней Due vite представит Италию на "Евровидении". Для него это будет второй попыткой покорить конкурс.