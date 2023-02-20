Швейцарія обрала представника на Євробачення-2023 — коли прем'єра пісні

Швейцарія обрала представника на "Євробачення-2023", але прем'єра пісні відбудеться пізніше
Більшість країн вже визначилися з представниками на пісенний конкурс "Євробачення-2023", який відбудеться в англійському Ліверпулі в травні. Це зробила і Швейцарія. Країну представлятиме 21-річний співак Ремо Форрер.
Про це повідомляється на сайті конкурсу.
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Деталі
Для 21-річного музиканта з Хемберга отримати можливість представляти свою країну на найбільшому світовому музичному конкурсі було мрією.
"Для швейцарського музиканта немає нічого більшого, ніж пісенний конкурс "Євробачення". Для мене це музичний еквівалент Ліги чемпіонів і величезна честь", — заявив музикант.
Ремо Форрер зміцнив свою репутацію співака та виконавця, коли переміг у третьому сезоні талант-шоу "Голос Швейцарії" у 2020 році. Відтоді співак відточив свою майстерність і випустив чотири сингли.
Конкурсну пісню, з якою Форрера поїде до Ліверпуля буде презентована 7 березня. Ремо та його композиція були обрані швейцарським мовником у багатоетапному процесі. Музикантам було запропоновано представити свої пісні, кожну з яких оцінювало як міжнародне журі з 20 професіоналів музичної індустрії, так і група зі 100 телеглядачів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що 34-річний Марко Менгоні із піснею Due vite представить Італію на цьогорічному "Євробаченні". Для нього це буде другою спробую підкорити конкурс.