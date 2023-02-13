Хоче перемогти — Італія вдруге відправить Марко Менгоні на Євробачення

Італійський співак Марко Менгоні на фестивалі італійської музики в Сан-Ремо

Більшість країн вже визначилися з представниками на пісенний конкурс "Євробачення-2023", який пройде в англійському Ліверпулі в травні. Деякі з артистів, як, наприклад, італієць Марко Менгоні, спробує свої сили на головній музичній сцені вдруге.

Про це йдеться на сайті конкурсу.

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Співак Марко Менгоні вже брав участь у "Євробаченні" 10 років тому. Тоді у шведському місті Мальме він посів сьоме місце. Цього року співак став переможцем фестивалю італійської музики в Сан-Ремо.

Марко обійшов 28 претендентів. Його оцінювало не тільки професійне журі, але й преса та глядачі. 34-річний артист представить Італію із піснею Due vite.

Відзначимо, що Україну представлятиме гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel. Завдяки тогорічній перемозі Kalush Orchestra представники від нашої країни виступлять одразу у фіналі, який пройде 13 травня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Хорватію "Євробаченні-2023" представить гурт Let 3, який у своїй пісні висміює диктатора путіна. Також стало відомо, у якому пів фіналі "Євробачення-2023" буде голосувати Україна.