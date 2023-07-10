Силиконова "Мисс Москва" обозвала хейтеров и быстро удалила публикацию

"Мисс Москва 2023" Ангелина Бреженская. Фото: Google

В конце прошлого месяца в стране-террористе прошел конкурс красоты "Мисс Москва 2023". Победительницей стала 25-летняя модель и телеведущая Ангелина Бреженская. Она сразу же нарвалась на хейт в соцсетях за свою внешность: россиянка сделала не одну пластическую операцию и злоупотребляет фотошопом. Новоиспеченная Мисс столицы "страны болот" не стала молчать, и дерзко ответила.

Об этом сообщают росСМИ.

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Сначала "Мисс Москва 2023" удаляла сотни негативных комментариев, впрочем, закрывать страницу в Instagram не стала. Кстати, эта соцсеть официально запрещена в РФ. Впоследствии Бреженская, очевидно, не выдержала цунами хейта и сделала громкое заявление.

"Давайте смотреть правде в глаза: я — "Мисс Москва", а вы — бычки Челябинска", — написала искусственная красавица.

Скриншот: росСМИ

Правда, публикация продержалась в профиле Ангелины недолго. Впоследствии она удалила ее. Досталось от хейтеров и организаторам конкурса. Пользователи соцсетей предлагают отдавать победу не участникам, а сразу пластическим хирургам.

Напомним, ранее мы писали, что титул "Мисс Нидерланды — 2023" получила трансгендерная женщина. Также мы рассказывали, что в соцсетях высмеяли победительницу конкурса "Миссис Россия 2023".