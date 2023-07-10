Силіконова "Міс Москва" обізвала хейтерів і швиденько видалила публікацію

"Міс Москва 2023" Ангеліна Бреженська. Фото: Google

Наприкінці минулого місяця в країні-терористі пройшов конкурс краси "Міс Москва 2023". Переможницею стала 25-річна модель та телеведуча Ангеліна Бреженська. Вона одразу ж нарвалась на хейт у соцмережах за свою зовнішність: росіянка зробила не одну пластичну операцію та зловживає фотошопом. Новоспечена Міс столиці "країни боліт" не стала мовчати і зухвало відповіла.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Спочатку "Міс Москва 2023" видаляла сотні негативних коментарів, втім закривати сторінку в Instagram не стала. До речі, ця соцмережа офіційно заборонена у РФ. Згодом Бреженська, вочевидь, не витримала цунамі хейту та зробила гучну заяву.

"Давайте дивитися правді у вічі: я — "Міс Москва", а ви — бички Челябінська", — написала штучна красуня.

Скриншот: росЗМІ

Щоправда, публікація протрималась в профілі Ангеліни недовго. Згодом вона її видалила. Дісталося від хейтерів і організаторам конкурсу. Користувачі соцмереж пропонують віддавати перемогу не учасницям, а одразу пластичним хірургам.

Нагадаємо, раніше ми писали, що титул "Міс Нідерланди — 2023" здобула трансгендерна жінка. Також ми розповідали, що в соцмережах висміяли переможницю конкурсу "Місіс Росія 2023".