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Силіконова "Міс Москва" обізвала хейтерів і швиденько видалила публікацію

10 липня 2023 09:41
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Силіконова "Міс Москва" обізвала хейтерів і швиденько видалила публікацію
"Міс Москва 2023" Ангеліна Бреженська. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Наприкінці минулого місяця в країні-терористі пройшов конкурс краси "Міс Москва 2023". Переможницею стала 25-річна модель та телеведуча Ангеліна Бреженська. Вона одразу ж нарвалась на хейт у соцмережах за свою зовнішність: росіянка зробила не одну пластичну операцію та зловживає фотошопом. Новоспечена Міс столиці "країни боліт" не стала мовчати і зухвало відповіла.

Про це повідомляють росЗМІ. 

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Спочатку "Міс Москва 2023" видаляла сотні негативних коментарів, втім закривати сторінку в Instagram не стала. До речі, ця соцмережа офіційно заборонена у РФ. Згодом Бреженська, вочевидь, не витримала цунамі хейту та зробила гучну заяву. 

"Давайте дивитися правді у вічі: я — "Міс Москва", а ви — бички Челябінська", — написала штучна красуня.

Скриншот: росЗМІ

Щоправда, публікація протрималась в профілі Ангеліни недовго. Згодом вона її видалила.  Дісталося від хейтерів і організаторам конкурсу. Користувачі соцмереж пропонують віддавати перемогу  не учасницям, а одразу пластичним хірургам. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що титул "Міс Нідерланди — 2023" здобула трансгендерна жінка. Також ми розповідали, що в соцмережах висміяли переможницю конкурсу "Місіс Росія 2023".

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