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Сильно изменились ориентиры: Злата Огневич снялась в яркой фотосессии

9 июня 2023 16:20
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Сильно изменились ориентиры: Злата Огневич снялась в яркой фотосессии
Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Злата Огневич, несмотря на трудные времена, не опускает рук. Звезда призывает фанатов с оптимизмом смотреть в будущее.

Такое настроение доказывает и новая фотосессия певицы в неоновом цвете, которую она опубликовала в своем Instagram.

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На снимках Злата позирует в ярком платье и стильной прической.

 

Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

 

Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

 

Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

 

Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

"Так сильно изменились ориентиры…Катастрофа убирает все лишнее — обнажает душу. Жизнь продолжается среди печали, она победит все препятствия. Сквозь самый крепкий бетон всегда прорастают цветы, такие хрупкие, на первый взгляд", — подписала фотосессию Злата.

Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

В своих сториз звезда призналась, что переживает морально очень тяжелые дни.

"Видео спасения пострадавших людей и животных — до слез", — делится артистка.

Снимает стресс Огневич спортом, ведь это, по словам певицы, для нее не просо тренировки для красоты, но и энергия, тонус и характер.

Ранее Злата расплакалась, комментируя новость об уничтожении Каховской ГЭС. Звезда возмущена цинизмом неприятеля.

Напомним, певица прилетела в Мексику на свадьбу друга. Участник шоу "Холостячка-2" Андрей Хветкевич совершил камингаут и устроил свадьбу со своим бойфрендом.

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