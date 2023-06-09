Сильно изменились ориентиры: Злата Огневич снялась в яркой фотосессии
Певица Злата Огневич, несмотря на трудные времена, не опускает рук. Звезда призывает фанатов с оптимизмом смотреть в будущее.
Такое настроение доказывает и новая фотосессия певицы в неоновом цвете, которую она опубликовала в своем Instagram.
На снимках Злата позирует в ярком платье и стильной прической.
"Так сильно изменились ориентиры…Катастрофа убирает все лишнее — обнажает душу. Жизнь продолжается среди печали, она победит все препятствия. Сквозь самый крепкий бетон всегда прорастают цветы, такие хрупкие, на первый взгляд", — подписала фотосессию Злата.
В своих сториз звезда призналась, что переживает морально очень тяжелые дни.
"Видео спасения пострадавших людей и животных — до слез", — делится артистка.
Снимает стресс Огневич спортом, ведь это, по словам певицы, для нее не просо тренировки для красоты, но и энергия, тонус и характер.
Ранее Злата расплакалась, комментируя новость об уничтожении Каховской ГЭС. Звезда возмущена цинизмом неприятеля.
Напомним, певица прилетела в Мексику на свадьбу друга. Участник шоу "Холостячка-2" Андрей Хветкевич совершил камингаут и устроил свадьбу со своим бойфрендом.