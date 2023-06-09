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Сильно змінилися орієнтири: Злата Огнєвіч знялась у яскравій фотосесії

9 червня 2023 16:20
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Сильно змінилися орієнтири: Злата Огнєвіч знялась у яскравій фотосесії
Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Злата Огнєвіч, не дивлячись на важкі часи, не опускає рук. Зірка закликає фанатів з оптимізмом дивитися у майбутнє.

Такий настрій доводить і нова фотосесія співачки у неоновому кольорі, яку вона опублікувала у своєму Instagram.

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На знімках Злата позує у яскравій сукні та зі стильною зачіскою.

 

Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

 

Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

 

Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

 

Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

"Так сильно змінилися орієнтири…Катастрофа прибирає все зайве— оголяє душу. Життя триває посеред смутку, воно переможе усі перешкоди. Крізь найміцніший бетон завжди проростають квіти, такі тендітні, на перший погляд. Але ж…ці квіти проросли крізь бетон, пам‘ятайте", — підписала фотосесію Злата.

Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

У своїх сторіз зірка зізналася, що переживає морально дуже важкі дні.

"Відео порятунку постраждалих людей та тварин — до сліз", — ділиться артистка.

Знімає стрес Огнєвіч спортом, адже це, за словами співачки, для неї не просо тренування для краси, а й енергія, тонус та характер.

Раніше Злата розплакалася, коментуючи новину про знищення Каховської ГЕС. Зірка обурена цинізмом ворога.

Нагадаємо, співачка прилетіла у Мексику на весілля друга. Учасник шоу "Холостячка-2" Андрій Хветкевич здійснив камінгаут та влаштував весілля зі своїм бойфрендом.

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