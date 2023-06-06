Підрив Каховської ГЕС: Злата Огнєвіч не змогла стримати сліз

Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Співачка Злата Огнєвіч розплакалася, коментуючи новину про знищення Каховської ГЕС. Зірка обурена цинізмом ворога.

Артистка не стримувала почуттів, коментуючи катастрофу на своїй сторінці у Instagram.

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Моє серце разбите

"Не маю сил...Моє серце вкотре розбите...Люди — це звірі, хижаки, які нищать усе на своєму шляху. На превеликий жаль, деякий вид хижаків має має чисельну популяцію. Дії цієї популяції вийшли з-під контролю. Вірю в кожного воїна, який нищить хижаків, вірю в кожне сталеве серце", — переконана Злата Огнєвіч.

Злата Огнєвіч розплакалася, дізнавшись про катастрофу на Каховській ГЕС. Скріншот: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч розплакалася, дізнавшись про катастрофу на Каховській ГЕС. Скріншот: instagram.com/zlata.ognevich

Нагадаємо, 6 червня, окупанти підірвали Каховську ГЕС. Станцію повністю зруйновано, в регіоні триває евакуація населення. Уродженка Херсону.

Так, відома українська телеведуча Катерина Осадча показала черговий злочин російської армії. Популярна ведуча показала, як росіяни підірвали Каховську ГЕС на Херсонщині, та розповіла про жахливі наслідки цього злочину для людей навколо.