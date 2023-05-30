Злата Огнєвіч знялась у чуттєвій фотосесії

Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Співачка Злата Огнєвіч скоро вирушить у всеукраїнський тур. Зірка не збавляє темпу і між записами у студії встигає брати участь у чуттєвих зйомках.

Фото з нещодавньої фотосесії артистка запостила у своєму Instagram.

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На знімках Злата позує у червоному костюмі та топі, демонструючи свою відмінну фізичну форму. У підписі до світлин артистка розповіла, що її надихає.

За це люблю свою професію

"Ці прекрасні фото, як нагадування: життя триває, в усіх його проявах! Познайомилась з класною командою, в такому вже рідному Львові. Мене надихають креативні й талановиті люди, саме за це я люблю свою професію! Творити. Надихати. Жити", — прокоментувала Злата фотографії.

Раніше співачка прилетіла у Мексику на весілля друга. Учасник шоу "Холостячка-2" Андрій Хветкевич здійснив камінгаут та влаштував весілля зі своїм бойфрендом.

Нагадаємо, Злата Огнєвіч була речницею України на "Євробаченні-2023". Зірка також представляла Україну у 2013 році на пісенному крнкурсі.