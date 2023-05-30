Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Життя продовжується: Злата Огнєвіч знялась у чуттєвій фотосесії arrow

Життя продовжується: Злата Огнєвіч знялась у чуттєвій фотосесії

30 травня 2023 17:57
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Злата Огнєвіч знялась у чуттєвій фотосесії
Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Злата Огнєвіч скоро вирушить у всеукраїнський тур. Зірка не збавляє темпу і між записами у студії встигає брати участь у чуттєвих зйомках.

Фото з нещодавньої фотосесії артистка запостила у своєму Instagram.

Читайте також:

На знімках Злата позує у червоному костюмі та топі, демонструючи свою відмінну фізичну форму. У підписі до світлин артистка розповіла, що її надихає.

За це люблю свою професію

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Ці прекрасні фото, як нагадування: життя триває, в усіх його проявах! Познайомилась з класною командою, в такому вже рідному Львові. Мене надихають креативні й талановиті люди, саме за це я люблю свою професію! Творити. Надихати. Жити", — прокоментувала Злата фотографії.

Раніше співачка прилетіла у Мексику на весілля друга. Учасник шоу "Холостячка-2" Андрій Хветкевич здійснив камінгаут та влаштував весілля зі своїм бойфрендом.

Нагадаємо, Злата Огнєвіч була речницею України на "Євробаченні-2023". Зірка також представляла Україну у 2013 році на пісенному крнкурсі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB