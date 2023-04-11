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Сын Джона Бон Джови обручился со звездой сериала "Очень странные дела"

11 апреля 2023 15:24
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Сын Джона Бон Джови обручился со звездой сериала "Очень странные дела"
Джейкоб Джови и британская актриса Милли Бобби Браун. Фото: people.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Сын американского музыканта Джона Бон Джови, 20-летний Джейкоб, обручился со звездой сериала "Очень странные дела", актрисой Милли Бобби Браун.

Именно она поделилась с подписчиками в Instagram этой новостью.

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19-летняя британская актриса опубликовала черно-белый кадр с помолвки пары с видом на море. На руке у Милли красуется кольцо с огромным бриллиантом.

"Я люблю тебя уже три лета, милый, я хочу их все", — лаконично подписала снимок актриса.

Фотографию прокомментировал индийский офис стриминговой платформы Netflix: "Сначала она победила 001, потом нашла того единственного".

Слухи о помолвке пары появились в сети в марте, когда Браун опубликовала снимки с прогулки, на которых засветило кольцо. Ранее Милли рассказала, что познакомилась с бойфрендом в Instagram. Влюбленные некоторое время дружили, а в июне 2021 года артистка подтвердила отношения, выложив снимок, на котором целует Джейка в щеку.

Актрисе всего 19 лет, впрочем, кроме громкого проекта от Netflix, она также снималась в сериалах "Анатомия Грей", "Американская семейка" и в фильмах "Годзилла 2. Король монстров", "Энола Холмс 2". Джейкоб является третьим ребёнком музыканта. Парень не афиширует свою деятельность.

Напомним, ранее мы писали, почему Чарльз III и королева-консорт Камилла не праздновали 18-ю годовщину свадьбы. Также мы рассказывали, что американская певица Лана Дель Рэй планирует свадьбу с бойфрендом, с которым встречается всего несколько месяцев.

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