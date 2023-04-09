Чому король Чарльз III та Камілла не святкують річницю весілля

Весільні образи тоді ще принца Чарльза та Камілли

Сьогодні, 9 квітня, новоспечений король Великої Британії Чарльз III та королева-консорт Камілла відзначає 18-річчя свого весілля. В народі його називають бірюзовим. Втім, зіркова пара не планує влаштовувати гучне святкування.

Новини.LIVE розкаже, чому 9 квітня стало для Чарльза III та його дружини не тією датою в календарі, на яку чекають з нетерпінням.

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Подробиці

Рівно два роки тому, 9 квітня 2021-го, пішов з життя чоловік Єлизавети II, батька Чарльза III, принц Філіп, герцог Единбурзький. Смерть 99-річної легенди британської монархії занурила Сполучене Королівство в траур. З того часу 9 квітня для зіркової пари зовсім не день для святкування свого весілля, яке 2005-го обговорював чи не весь світ.

"Мій дорогий тато був дуже особливою людиною, яка, я думаю, понад усе була б вражена реакцією та тими зворушливими речами, які про нього сказали. І з цієї точки зору ми, моя родина, глибоко вдячні за все це. Це підтримає нас в цей особливо сумний час", — сказав тоді ще принц Чарльз.

Цього року зіркова пара не планує гучних світських заходів з приводу річниці весілля. За інформацією британських таблоїдів, закоханні проведуть цей день спокійна, віч-на-віч.

Весілля Чарльза з Каміллою

Близькі стосунки між Чарльзом та Каміллою виникли ще на початку 1970-х років. Однак Камілла не влаштовувала Єлизавету II в якості дружини спадкоємця престолу. 1973 року вона стала дружиною Ендрю Паркер-Боулза, а 1981-го Чарльз одружився з Діаною Спенсер. Пізніше стосунки відновилися, що стало однією з причин розлучення Чарльза та Діани. Камілла розлучилася з чоловіком 1995-го.

Багато хто в Сполученому Королівстві не схвалював цей союз. Втім, 10 лютого 2005 року було оголошено, що Чарльз та Камілла одружаться у Віндзорському замку. Відомо, що королева та її чоловік принц Філіп не були присутні на весіллі. Єлизавета II вирішила не їхати через свою роль глави англіканської церкви, яка не заохочує шлюб розлучених осіб. Однак пізніше батьки Чарльза влаштували приватний прийом для молодят у Віндзорському замку.

Після весілля Камілла прийняла титул герцогині Корнуольської. У вересні минулого року, після смерті Єлизавети II, Чарльз та Камілла стали королем та королевою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що королева-консорт Камілла у тіарі та намисті Єлизавети II підкорила німців на офіційному прийомі. Також ми розповідали, що у Німеччині відбувся перший офіційний закордонний візит Чарльза III в статусі короля Великої Британії.