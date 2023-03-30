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Лана Дель Рей планує весілля з бойфрендом, з яким зустрічається лише кілька місяців

30 березня 2023 11:48
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Американська співачка Лана Дель Рей
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Минулого тижня американська співачка Лана Дель Рей презентувала новий альбом новий альбом Did You Know That's a Tunnel Under Ocean Blvd. Новий життєвий етап зірка вирішила підкріпити й плануванням весілля. 

Про це з посиланням на оточення Лани Дель Рей повідомляє видання Billboard.

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Подробиці

Співачка заручилась з музикантом Еваном Вінікером, з яким вона почала зустрічатися кілька місяців тому. Зіркова пара рідко разом з’являється на світських заходах і намагається зберігати своє особисте життя в таємниці. 

Як повідомляє джерело видання Вінікер допомагав співачці із записом її нової платівки. Також 37-річну Лану та 40-річного Евана бачили разом минулого року на фестивалі Malibu Chili Cook-Off. У березні з'явилися чутки про заручини співачки: під час церемонії Billboard Women In Music Awards на її руці помітили каблучку з діамантом.

Еван Вінікер, крім музичної кар'єри, також є керуючим партнером агентства з підбору талантів Range Media і часто спілкується з артистами. Сама співачка новини про заручини не прокоментувала.

Еван Вінікер

Для артистки це вже не перша пропозиція руки та серця: раніше Лана Дель Рей була заручена кантрі-співаком Клейтоном Джонсоном, з яким вона познайомилася 2020 року через додаток для знайомств. У тому ж році Клейтон зробив пропозицію Лані, проте до весілля не дійшло. Крім того, 2014 року співачка була заручена зі співаком Баррі Джеймсом О'Ніллом.

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