Российский актер Михаил Ефремов. Фото: Google

Сын российского актера, путиниста Михаила Ефремова, отбывающего срок в колонии за "пьяное смертельное" ДТП, выпал из окна своей квартиры в Москве. 31-летнего потомка пропагандиста госпитализировали и прооперировали.

Об этом сообщают росСМИ.

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Полет из окна сына пропагандиста

Ефремов-младший, который также работает актером, выпал с третьего этажа. По словам соседей, Николай злоупотребляет алкоголем, а также состоит на учете у психиатра. Сына путиниста госпитализировали в отделение реанимации с тяжелой комбинированной травмой.

Актеру пришлось провести экстренную операцию, у него диагностированы закрытые переломы. Пациент находится без сознания в тяжелом состоянии.

Актеры Михаил и Николай Ефремовы. Фото: Google

Где отец госпитализированного

Михаил Ефремов отбывает восьмилетний срок за смертельное ДТП в колонии в Белгородской области. Актер должен выйти на свободу в 2027 году, однако надеется на условно-досрочное увольнение. После начала войны пропутинский актер хотел вступить в ППК "Вагнер" и взять в руки оружие. Впрочем, ему было отказано.

ДТП с участием Ефремова произошло в июне 2020 года. Путинист находился за рулем в нетрезвом состоянии. Водитель автомобиля, с которым столкнулся пропагандист, скончался в больнице.

Осужденный актер Михаил Ефремов. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что российский актер Никита Джигурда присоединился к оккупантам на Донбассе. Также мы рассказывали, что пропутинский певец Стас Пьеха был госпитализирован в Москве.