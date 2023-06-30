Син ув'язненого путініста Єфремова випав з вікна та потрапив до реанімації

Російський актор Михайло Єфремов. Фото: Google

Син російського актора, путініста Михайла Єфремова, який відбуває термін у колонії за "п’яне смертельне" ДТП, випав з вікна своєї квартири в Москві. 31-річного нащадка пропагандиста госпіталізували та прооперували.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Політ з вікна сина пропагандиста

Єфремов-молодший, який також працює актором, випав з третього поверху. За словами сусідів, Микола зловживає алкоголем, а також перебуває на обліку у психіатра. Сина путініста госпіталізували до відділення реанімації з тяжкою поєднаною травмою.

Акторові довелося провести екстрену операцію, у нього діагностовано закриті переломи. Пацієнт перебуває непритомний у тяжкому стані.

Актори Михайло та Микола Єфремови. Фото: Google

Де батько госпіталізованого

Михайло Єфремов відбуває восьмирічний термін за смертельну ДТП у колонії в Бєлгородській області. Актор має вийти на волю 2027 року, проте сподівається на умовно-дострокове звільнення. Після початку війни пропутінський актор хотів вступити у ПВК "Вагнер" та взяти в руки зброю. Втім, йому відмовили.

ДТП за участю Єфремова сталося у червні 2020 року. Путініст перебував за кермом у нетверезому стані. Водій автомобіля, з яким зіткнувся пропагандист, помер у лікарні.

Засуджений актор Михайло Єфремов. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що російський актор Микита Джигурда приєднався до окупантів на Донбасі. Також ми розповідали, що пропутінського співака Стаса П'єху госпіталізували в Москві.