Екатерина Остапчук призналась, почувствовала ли материнский инстинкт

Блогер Екатерина Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya

Жена ведущего Владимира Остапчука Екатерина делится эмоциями с подписчиками после родов. Девушка призналась, проснулся ли в ней материнский инстинкт.

Об этом она рассказала в Stories на своей странице в Instagram.

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Екатерина Остапчук о материнском инстинкте

Жена телеведущего призналась, что испытывает теплые чувства к малышу и не чувствует себя раздраженной из-за того, что мало спала. Девушке даже нравится плач и крик крохотного сына Тимофея.

"Я его очень люблю и меня вообще не раздражает ничего, что с ним связано. Даже то, что я за 2,5 дня поспала 3 часа", — написала Остапчук.

Она добавила, что это для нее нетипичное поведение, ведь до родов ее раздражали посторонние звуки. Екатерина добавила, что быть мамой ей нравится больше, чем вынашивать ребенка, и она очень ждала встречи с малышом.

Жена Остапчука рассказала о материнстве. Фото: instagram.com/poka.tya

Ранее Екатерина Остапчук поделилась первыми впечатлениями после рождения сына.

Также жена телеведущего впервые показала малыша и похвасталась, как муж поздравил ее с рождением сына.