Скандал с SOWA – певица отреагировала

Певица SOWA. Фото: Instargram/sowa_official_

Известная украинская певица SOWA (настоящее имя — Диана Горобяк) высказалась по поводу ситуации, которая возмутила многих украинцев. Девушка затронула болезненную для общества тему.

Прокомментировала скандал артистка в программе "Сніданок з 1+1".

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Украинцев возмутил "креативный" способ девушки пригласить на свой концерт. На днях сестра и подруга SOWA переоделись в военную форму и посреди Львова начали проверять у мужчин военно-учетные документы. Потом девушки приглашали прохожих на концерт певицы. После громкого скандала исполнительница удалила видео из сети.

Сама же SOWA заявила о том, что якобы не хотела никого обидеть, а наоборот пыталась "показать хорошую сторону людей в форме". Артистка извинилась перед украинцами и рассказала о своем отношении к военным.

"Целью у нас было показать хорошую сторону людей в форме, а также еще раз призвать наших людей быть добросовестными перед государством и не всегда это о негативе. Если идея моей команды кого-то обидела, я хочу искренне извиниться и сказать, что у нас не было никаких желаний кого-то унизить или оскорбить, а тем более наших военных. Я с уважением отношусь ко всем героям и героиням", — сказала исполнительница.

Напомним, ранее мы писали о провальных продажах билетов на концерт певца Олега Винника в Варшаве. Также мы рассказывали, что представители ТЦК остановили одесситку за рулем и сказали покрасить ногти.