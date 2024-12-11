Скандал із SOWA — співачка відреагувала

Скандал із "рейдом ТЦК" — SOWA прокоментувала свій вчинок
Відома українська співачка SOWA (справжнє ім'я — Діана Горобяк) висловилась з приводу ситуації, яка обурила багатьох українців. Дівчина зачепила болісну для суспільства тему.
Прокоментувала скандал артистка в програмі "Сніданок з 1+1".
SOWA про гучний скандал у мережі
Українців обурив "креативний" спосіб дівчини запросити на свій концерт. Днями сестра та подруга SOWA перевдягнулись у військову форму та посеред Львова почали перевіряти у чоловіків військово-облікові документи. Згодом дівчата запрошували перехожих на концерт співачки. Після гучного скандалу виконавиця видалила відео з мережі.
Сама ж SOWA заявила про те, що нібито не хотіла нікого образити, а навпаки намагалася "показати хороший бік людей у формі". Артистка вибачилась перед українцями та розповіла про своє ставлення до військових.
"На меті у нас було показати хороший бік людей у формі, а також ще раз закликати наших людей бути сумлінними перед державою і що не завжди це є про негатив. Якщо ідея моєї команди когось образила, я хочу щиро вибачитися і сказати, що у нас на меті не було жодних бажань когось принизити чи образити, а тим більше наших військових. Я з повагою ставлюся до всіх героїв і героїнь", — сказала виконавиця.
Нагадаємо, раніше ми писали про провальні продажі квитків на концерт співака Олега Винника у Варшаві. Також ми розповідали, що представники ТЦК зупинили одеситку за кермом і сказали пофарбувати нігті.
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