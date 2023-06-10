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Скандал с солистом Rammstein: из группы выгнали россиянку

10 июня 2023 18:51
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Скандал с солистом Rammstein: из группы выгнали россиянку
Солист Rammstein Тиль Линдеманн и Елена Макеева. Фото: instagram.com/alena_makeeva/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Скандал вокруг немецкого певца и солиста рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна набирает обороты. После обвинений в домогательствах в сторону звезды из группы уволили кастинг-менеджера из России Елену Макееву.

Об этом пишет издание Bild.

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Как сообщает СМИ, 35-летняя россиянка Алена Макеева, "кастинг-менеджер" группы, занималась отбором девушек для афтепати музыкантов. Она ездила с Rammstein на гастроли, где искала симпатичных девушек для вечеринок солиста. После того, как история получила огласку, Елену уволили.

"Женщин отводили в комнаты, где они должны были сдать свои мобильные телефоны, им давали водку и закуски. Линдеманн часто бывал единственным присутствующим участником группы. Иногда он веселый и вежливый, а иногда агрессивный", — говорится в прессе.

 

 

Ранее участники популярной немецкой группы Rammstein были недовольны поведением своего лидера Тилля Линдеманна. В прессе ходят слухи, что группа на грани распада. И тому есть существенные причины.

Напомним, солист рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн получил обвинения в сексуальных домагательствах после своего выступления в литовском Вильнюсе. Так, девушка, которую зовут Шелби Линн, утверждает, что немецкий артист домогался ее и, возможно, даже поднял руку.

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