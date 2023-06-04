Rammstein може припинити своє існування через Ліндеманна: що він накоїв

Німецький гурт Rammstein. Фото: Google

Учасники популярної німецької групи Rammstein незадоволені поведінкою свого лідера Тілля Ліндеманна. В пресі ширяться чутки, що гурт на межі розпаду. І на те є суттєві причини.

Про це повідомляє видання Bild.

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Після звинувачень дівчини з Ірландії в тому, що Ліндеманн домагався до неї після концерту у Вільнюсі, ще дві фанатки 21 і 22 років повідомили про секс з Ліндеманном після виступу Rammstein. Дівчата стверджують, що не давали своєї згоди на інтим.

В ході розслідування з'ясувалося, що молоді жінки заздалегідь відбирались для сексу з 60-річним фронтменом гурту. Їх запрошували через Instagram на закриту вечірку після виступу, попереджаючи, що вхід можливий лише за згодою на статевий контакт.

Фронтмен гурту Rammstein, Тілль Ліндеманн. Фото: Google

За інформацією Bild, учасники Rammstein обурені поведінкою Тілля, бо вважають, що він їх втягує у "брудну справу". Музиканти вже обговорювали пропозицію щодо розпуску гурту, але поки офіційно так і не прокоментували секс-скандал. Через звинувачення видавництво Kiepenheuer&Witsch вже припинило співпрацю з Ліндеманном.

Наступного року, якщо учасники гурту все ж таки залишаться разом, вони зможуть відсвяткувати ювілей. Гурту Rammstein виповниться 30 років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що фронтмен Rammstein Тілль Ліндеманн впав зі сцени. Також ми розповідали, що співачка Бейонсе потрапила в гучний скандал через несплату податків.