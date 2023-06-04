Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Rammstein може припинити своє існування через Ліндеманна: що він накоїв arrow

Rammstein може припинити своє існування через Ліндеманна: що він накоїв

4 червня 2023 12:12
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Rammstein може припинити своє існування через Ліндеманна: що він накоїв
Німецький гурт Rammstein. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Учасники популярної німецької групи Rammstein незадоволені поведінкою свого лідера Тілля Ліндеманна. В пресі ширяться чутки, що гурт на межі розпаду. І на те є суттєві причини. 

Про це повідомляє видання Bild.

Читайте також:

Чим незадоволені музиканти 

Після звинувачень дівчини з Ірландії в тому, що Ліндеманн домагався до неї після концерту у Вільнюсі, ще дві фанатки 21 і 22 років повідомили про секс з Ліндеманном після виступу Rammstein. Дівчата стверджують, що не давали своєї згоди на інтим.

В ході розслідування з'ясувалося, що молоді жінки заздалегідь відбирались для сексу з 60-річним фронтменом гурту. Їх запрошували через Instagram  на закриту вечірку після виступу, попереджаючи, що вхід можливий лише за згодою на статевий контакт.

Фронтмен гурту Rammstein, Тілль Ліндеманн. Фото: Google

За інформацією Bild, учасники Rammstein обурені поведінкою Тілля, бо вважають, що він їх втягує у "брудну справу". Музиканти вже обговорювали пропозицію щодо розпуску гурту, але поки офіційно так і не прокоментували секс-скандал. Через звинувачення видавництво Kiepenheuer&Witsch вже припинило співпрацю з Ліндеманном. 

Наступного року, якщо учасники гурту все ж таки залишаться разом, вони зможуть відсвяткувати ювілей. Гурту Rammstein виповниться 30 років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що фронтмен Rammstein Тілль Ліндеманн впав зі сцени. Також ми розповідали, що співачка Бейонсе потрапила в гучний скандал через несплату податків.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB