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Скандал із солістом Rammstein: з гурту вигнали росіянку

10 червня 2023 18:51
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Скандал із солістом Rammstein: з гурту вигнали росіянку
Соліст Rammstein Тіль Ліндеманн та Олена Макєєва. Фото: instagram.com/alena_makeeva/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Скандал навколо німецького співака та соліста рок–гурту Rammstein Тілля Ліндеманна набирає обертів. Після звинувачень у домаганнях у бік зірки, з гурту звільнили кастинг-менеджерку з Росії Олену Макєєву.

Про це пише видання Bild.

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Як повідомляє ЗМІ, 35-річна росіянка Альона Макєєва "кастинг-менеджер" гурту, займалася відбором дівчат для афтепаті музикантів. Вона їздила з Rammstein на гастролі, де шукала симпатичних дівчат для вечірок соліста. Після того, як історія набула розголосу, Олену звільнили.

"Жінок відводили до кімнат, де вони мали здати свої мобільні телефони, їм давали горілку та закуски. Ліндеманн часто бував єдиним присутнім учасником гурту. Іноді він веселий і ввічливий, а іноді агресивний", — йдеться у пресі.

 

 

Раніше учасники популярної німецької групи Rammstein були незадоволені поведінкою свого лідера Тілля Ліндеманна. В пресі ширяться чутки, що гурт на межі розпаду. І на те є суттєві причини.

Нагадаємо, соліст рок–гурту Rammstein Тілль Ліндеманн отримав звинувачення у домаганнях після свого виступу в литовському Вільнюсі. Так, дівчина, яку звуть Шелбі Лінн, стверджує, що німецький артист домагався її та, можливо, навіть підняв руку.

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