Скандал с Лободой: активистка из Харькова прокомментировала ситуацию с певицей

Выступление Светланы Лободы в Харькове. Фото: Facebook/Pavlo Fedosenko

Накануне певица Светлана Лобода отыграла импровизированный концерт возле харьковского зоопарка. Артистка публично высмеяла 16-летнюю Дарью Вдовенко, которая пришла на выступление с плакатом "Харьков без Лободы". Эту ситуацию прокомментировали и певица, и Дарья.

Новини.LIVE расскажет подробности скандала.

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Позиция Дарьи

Несовершеннолетняя девушка была единственной, кто высказался против выступления Лободы. Певица подошла к ней и сказала в микрофон: "Моя хорошая, ну кто тебя прислал? Кто тебе дал деньги? Ну кто? Ну вот видите, некоторые люди завербованы, даже обращаться нет смысла".

Также Светлана не в микрофон что-то говорила девушке. В интервью изданию "Суспільне Харків" Вдовенко рассказала подробности.

"И еще она сказала какую-то такую вещь, там было что-то о зазомбированности. Мне противно стало. И посмеялась над этим. Ну кто бы мог подумать, что Лобода такое скажет? Люди, стоявшие в первых рядах, конечно же, были за нее. Меня не поддерживали. Говорили, может, я в другой конец сада пойду. Я на них не обращала внимания… Были также люди, которые в конце кричали Лободе: "Позор!". Кто-то пытался меня травить, кто-то неприятное говорил. Был гитарист, который на меня враждебно смотрел. Чувствую немного пренебрежения к этим людям", — рассказала девушка.

Активистка Дарья Вдовенко. Фото: Вячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Позиция Лободы

40-летняя певица отметила, что она гордится Дарьей, потому что "тоже хорошо знает, что такое идти против течения".

"К сожалению, мой разговор с тобой в очередной раз пытаются сделать манипуляцией. Мне жаль, если кто-то видит в этом пренебрежение. Знаю, что не ты. И желаю тебе никогда не терять силы духа", — подытожила Лобода.

Светлана закрыла комментарии в публикации. В обществе многие украинцы осудили пренебрежительные предположения артистки в сторону Дарьи.

Напомним, ранее мы писали, что Лобода в Херсоне спела песню Кузьмы Скрябина: реакция соцсетей. Также мы рассказывали, что блогерша Рамина Эсхакзай отреагировала на пародию ее интервью с Лободой.