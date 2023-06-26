Скандал з Лободою: активістка з Харкова прокоментувала ситуацію зі співачкою

Виступ Світлани Лободи в Харкові. Фото: Facebook/Pavlo Fedosenko

Напередодні співачка Світлана Лобода відіграла імпровізований концерт біля харківського зоопарку. Артистка публічно висміяла 16-річну Дарину Вдовенко, яка прийшла на виступ з плакатом "Харків без Лободи". Цю ситуацію прокоментували і співачка, і Дарина.

Новини.LIVE розкаже подробиці скандалу.

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Позиція Дарини

Неповнолітня дівчина була єдиною, хто висловився проти виступу Лободи. Співачка підійшла до неї та сказала у мікрофон: "Моя хороша, ну хто тебе прислав? Хто тобі дав гроші? Ну хто? Ну от бачите, деякі люди завербовані, навіть звертатися немає сенсу".

Також Світлана не у мікрофон щось казала дівчині. В інтерв’ю виданню "Суспільне Харків" Вдовенко розповіла подробиці.

"І ще вона сказала якусь таку річ, там було щось про зазомбованість. Мені огидно стало. І посміялася з цього. Ну хто б міг подумати, що Лобода таке скаже. Люди, які стояли у перших рядах, звісно ж, були за неї. Мене не підтримували. Казали, може, я в інший кінець саду піду. Я на них не звертала уваги… Були також люди, які наприкінці кричали Лободі: "Ганьба!". Хтось намагався мене цькувати, хтось щось неприємне казав. Був гітарист, який вороже на мене дивився. Відчуваю трішки зневаги до цих людей", — розповіла дівчина.

Активістка Дарина Вдовенко. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Позиція Лободи

40-річна співачка зазначила, що вона пишається Дариною, бо "теж добре знає, що таке іти проти течії".

"На жаль, мою розмову з тобою вкотре намагаються зробити маніпуляцією. Мені шкода, якщо хтось вбачає в цьому зневагу. Знаю, що не ти. І бажаю тобі ніколи не втрачати сили духу", — підсумувала Лобода.

Світлана закрила коментарі в публікації. У суспільстві чимало українців засудили зневажливі припущення артистки в бік Дарини.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Лобода в Херсоні заспівала пісню Кузьми Скрябіна: реакція соцмереж. Також ми розповідали, що блогерка Раміна Есхакзай відреагувала на пародію її інтерв'ю з Лободою.