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Скандал з Лободою: активістка з Харкова прокоментувала ситуацію зі співачкою

26 червня 2023 08:42
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Скандал з Лободою: активістка з Харкова прокоментувала ситуацію зі співачкою
Виступ Світлани Лободи в Харкові. Фото: Facebook/Pavlo Fedosenko
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні співачка Світлана Лобода відіграла імпровізований концерт біля харківського зоопарку. Артистка публічно висміяла 16-річну Дарину Вдовенко, яка прийшла на виступ з плакатом "Харків без Лободи". Цю ситуацію прокоментували і співачка, і Дарина. 

Новини.LIVE розкаже подробиці скандалу. 

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Позиція Дарини

Неповнолітня дівчина була єдиною, хто висловився проти виступу Лободи. Співачка підійшла до неї та сказала у мікрофон: "Моя хороша, ну хто тебе прислав? Хто тобі дав гроші? Ну хто? Ну от бачите, деякі люди завербовані, навіть звертатися немає сенсу".

Також Світлана не у мікрофон щось казала дівчині. В інтерв’ю виданню "Суспільне Харків" Вдовенко розповіла подробиці. 

"І ще вона сказала якусь таку річ, там було щось про зазомбованість. Мені огидно стало. І посміялася з цього. Ну хто б міг подумати, що Лобода таке скаже. Люди, які стояли у перших рядах, звісно ж, були за неї. Мене не підтримували. Казали, може, я в інший кінець саду піду. Я на них не звертала уваги… Були також люди, які наприкінці кричали Лободі: "Ганьба!". Хтось намагався мене цькувати, хтось щось неприємне казав. Був гітарист, який вороже на мене дивився. Відчуваю трішки зневаги до цих людей", — розповіла дівчина.

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Активістка Дарина Вдовенко. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Позиція Лободи

40-річна співачка зазначила, що вона пишається Дариною, бо "теж добре знає, що таке іти проти течії".

"На жаль, мою розмову з тобою вкотре намагаються зробити маніпуляцією. Мені шкода, якщо хтось вбачає в цьому зневагу. Знаю, що не ти. І бажаю тобі ніколи не втрачати сили духу", — підсумувала Лобода. 

Світлана закрила коментарі в публікації. У суспільстві чимало українців засудили зневажливі припущення артистки в бік Дарини. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by LOBODA (@lobodaofficial)

Нагадаємо, раніше ми писали, що Лобода в Херсоні заспівала пісню Кузьми Скрябіна: реакція соцмереж. Також ми розповідали, що блогерка Раміна Есхакзай відреагувала на пародію її інтерв'ю з Лободою.

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