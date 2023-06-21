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Лобода в Херсоні заспівала пісню Скрябіна: реакція соцмереж

21 червня 2023 15:28
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Лобода в Херсоні заспівала пісню Скрябіна: реакція соцмереж
Співачка Світлана Лобода. Фото: Instagram/lobodaofficial
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні співачка Світлана Лобода заявила, що готова допомогти постраждалим від підриву Каховської ГЕС. Після концерту в Ризі (Латвія) артистка вирушила до України. Лобода опублікувала відео з Херсона.

Відповідний допис з’явився у соцмережах співачки. 

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На відео співачка, яка в перший тиждень повномасштабної війни виїхала з Росії, під акомпанемент гітариста співає пісню "Нікому то не треба" Кузьми Скрябіна. 

"Кожен з нас може картати себе за помилки, які були вчора або зібратися докупи, відкинути зайве і робити все можливе для щасливого завтра. Сьогодні я обираю бути тут", — підписала відео Лобода.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Реакція соцмереж

За понад рік повномасштабної війни ставлення до Лободи в суспільстві залишається кардинально різним. Хтось бачить у благодійності співачки спробу "відбілити" свою репутацію. Ця категорія українців не вірить у щирість Лободи, яка до 24 лютого працювала в Росії.

Інші ж вважають, що на відміну від Ані Лорак, Регіни Тодоренко, Анни Дзюби (Asti), Таїсії Повалій, Міші Марвіна, Анни Сєдокової та інших українців, які залишились працювати в Росії, Лободі вистачило сміливості залишити все в РФ та активно допомагати Батьківщині.

Під новим відео з Херсона думки користувачів соцмереж також розділились. З представників шоу-бізнесу, першими Світлану підтримали кліпмейкер, продюсер Алан Бадоєв та блогер Анатолій Анатоліч. 

Скриншот: Instagram/lobodaofficial
  • Аж мурашки від сильного духу Лободи
  • Світлану можна любити чи ні! Це справа кожного. Але нині вона тут, з українцями
  • Та це хіба співачка? Моя собака краще гавкає

Нагадаємо, раніше ми писали, що блогерка Раміна Есхакзай відреагувала на пародію її інтерв'ю з Лободою. Також ми розповідали, що в Києві скасували виступ Лободи.

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