Лобода в Херсоні заспівала пісню Скрябіна: реакція соцмереж

Співачка Світлана Лобода. Фото: Instagram/lobodaofficial

Напередодні співачка Світлана Лобода заявила, що готова допомогти постраждалим від підриву Каховської ГЕС. Після концерту в Ризі (Латвія) артистка вирушила до України. Лобода опублікувала відео з Херсона.

Відповідний допис з’явився у соцмережах співачки.

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На відео співачка, яка в перший тиждень повномасштабної війни виїхала з Росії, під акомпанемент гітариста співає пісню "Нікому то не треба" Кузьми Скрябіна.

"Кожен з нас може картати себе за помилки, які були вчора або зібратися докупи, відкинути зайве і робити все можливе для щасливого завтра. Сьогодні я обираю бути тут", — підписала відео Лобода.

Реакція соцмереж

За понад рік повномасштабної війни ставлення до Лободи в суспільстві залишається кардинально різним. Хтось бачить у благодійності співачки спробу "відбілити" свою репутацію. Ця категорія українців не вірить у щирість Лободи, яка до 24 лютого працювала в Росії.

Інші ж вважають, що на відміну від Ані Лорак, Регіни Тодоренко, Анни Дзюби (Asti), Таїсії Повалій, Міші Марвіна, Анни Сєдокової та інших українців, які залишились працювати в Росії, Лободі вистачило сміливості залишити все в РФ та активно допомагати Батьківщині.

Під новим відео з Херсона думки користувачів соцмереж також розділились. З представників шоу-бізнесу, першими Світлану підтримали кліпмейкер, продюсер Алан Бадоєв та блогер Анатолій Анатоліч.

Скриншот: Instagram/lobodaofficial

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