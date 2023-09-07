Новая возлюбленная Войтенко гневно ответила хейтерам – не сдержалась

Актер Константин Войтенко со своей новой возлюбленной Натальей Каминской. Фото: Instagram Натальи Каминской

Новая любимая известного украинского актера Константина Войтенко Наталья Каминская отреагировала на скандал вокруг его прошлой жизни. Девушка звезды "Будиночок на щастя" заявила, что в отношениях с ним она чувствует себя по-настоящему счастливой.

Об этом Наталья Каминская рассказала в комментариях к своей публикации на странице в Instagram.

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Публикация в соцсети

Возлюбленная девушка украинского актера поделилась милыми фотографиями с ним, где показала воспоминания с лета. На снимках они оба выглядят очень счастливо. Судя по фотографиям, актеру нравится быть вместе с Натальей.

Публикация Натальи Каминской с Константином Войтенко. Фото: скриншот из Instagram

"Наши летние воспоминания @constantine.voytenco", — подписала фотографии со своим любимым Наталья Каминская.

Комментарии пользователей

В комментариях люди сразу же начали высказываться о ситуации с бывшей Константина Войтенко. Пользователи сети и подписчики Натальи начали хейтить бывшую, самого актера и даже ее саму, осуждая за то, что она якобы сделала.

Почему на эфире "Танцев" этого не сказать, какой он тиран и насильщик? Почему именно сейчас?) Очередной хайп и набор новой танцевальной группы?) Короче, как-то мутно все

Терпения Вам, я была подписана много лет на ее экс, но намека, что он такой, не было. Она тоже, походу, странная, если так бил, и создавать образ семьи...

Вы хоть задумывались, как ей больно от того, что между миллионами мужчинами вы, ее подруга, выбрали ее мужа? Недавно была история с разводом Остапчука! Как только Елену не поливали грязью!! Унижали ее публично, тоже приписывали психические отклонения, угрожали забрать детей! Но со временем новая жена сменилась следующей, и извинения полились в сторону матери своих детей

Комментарии со страницы Натальи Каминской. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Натальи Каминской. Фото: скриншот из Instagram

Реакция новой возлюбленной Константина Войтенко

Под некоторыми комментариями девушка сразу решила высказаться, но сделала это довольно гневно. Также она ответила и на комментарий, где человек утверждает, что с ней Константин сделает то же самое.

Я НИКОГДА не была подругой для нее, и она НИКОГДА не была подругой для меня. Мы были знакомые, которые встречались на кофе во дворе. Это первое. А второе, и самое главное в этом, — именно то, что из миллиона мужчин я выбрала "худшего" (это с ее уст), о котором она два года на всех стульях и из всех окон рассказывала небылицы

Доказательства? Кроме художественного поста в соцсетях, где доказательства?

Ответ Натальи Каминской на комментарий. Фото: скриншот из Instagram

Ответ Натальи Каминской на комментарий. Фото: скриншот из Instagram

Скандал с бывшей Константина Войтенко

После развода с украинским актером танцовщица Валентина Маринина раскрыла неожиданные подробности их семейной жизни. Девушка рассказала, что она является жертвой Константина, который все время над ней издевался и даже ее избивал.

Публикация бывшей Константина Войтенко Валентины Марининой. Фото: скриншот из Instagram

"Я — бывшая жертва, насильник и спаситель в одном флаконе. Мой бывший муж — нарцисс и насильник. Так знаю его я, бывшая жена и мама нашего общего ребенка. Он — публичный человек, папа, который время от времени радуется своей дочери. Он — бывший, который выбирал и выбирает со мной насильственные формы общения", — утверждает Валентина.

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