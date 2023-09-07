Нова кохана Войтенко гнівно відповіла хейтерам – не втрималася

Актор Костянтин Войтенко зі своєю новою коханою Наталією Камінською. Фото: Instagram Наталії Камінської

Нова кохана відомого українського актора Костянтина Войтенко Наталія Камінська відреагувала на скандал навколо його колишнього життя. Дівчина зірки "Будиночок на щастя" заявила, що у стосунках з ним вона відчуває себе по-справжньому щасливою.

Про це Наталія Камінська розповіла у коментарях до своєї публікації на сторінці в Instagram.

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Публікація в соцмережі

Кохана дівчина українського актора поділилася милими фотографіями з ним, де показала спогади з літа. На знімках вони обидва мають дуже щасливий вигляд. Судячи з фотографій, актору подобається бути разом з Наталією.

Публікація Наталії Камінської з Костянтином Войтенко. Фото: скриншот з Instagram

"Наші літні спогади @constantine.voytenco", — підписала фотографії зі своїм коханим Наталія Камінська.

Коментарі користувачів

У коментарях люди одразу ж почали висловлюватися про ситуацію з колишньою Костянтина Войтенко. Користувачі мережі та підписники Наталії почали хейтити колишню, самого актора та навіть її саму, засуджуючи її за те, що вона нібито зробила.

Чому на ефірі "Танців" цього не сказати, який він тиран і насильник? Чому саме зараз?) Черговий хайп і набір нової танцювальної групи?) Короче, якось мутно все

Терпіння Вам, я була підписана багато років на його екс, але натяку, що він такий, не було. Вона теж, походу, дивна, якщо так бив, і створювати образ родини

Ви хоч задумувались, як їй боляче від того, що між мільйонами чоловіків ви, її подруга, вибрали її чоловіка? Нещодавно була історія з розлученням Остапчука! Як тільки Олену не поливали брудом!! Принижували її публічно, теж приписували психічні відхилення, погрожували забрати дітей! Але з часом нова дружина змінилась наступною, і вибачення полились в бік матері своїх дітей

Коментарі зі сторінки Наталії Камінської. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Наталії Камінської. Фото: скриншот з Instagram

Реакція нової коханої Костянтина Войтенко

Під деякими коментарями дівчина одразу ж вирішила висловитися, але зробила це досить гнівно. Також вона відповіла й на коментар, де людина стверджує, що з нею Костянтин зробить те ж саме.

Я НІКОЛИ не була подругою для неї, і вона НІКОЛИ не була подругою для мене. Ми були знайомі, які зустрічались на каву у дворі. Це перше. А друге, і найголовніше в цьому, — саме те, що з мільйона чоловіків я обрала "найгіршого" (це з її уст), про якого вона два роки на всіх стільцях і з усіх вікон розповідала небилиці

Докази? Окрім художнього посту в соцмережах, де докази?

Відповідь Наталії Камінської на коментар. Фото: скриншот з Instagram

Відповідь Наталії Камінської на коментар. Фото: скриншот з Instagram

Скандал з колишньою Костянтина Войтенко

Після розлучення з українським актором танцівниця Валентина Марініна розкрила неочікувані подробиці їхнього сімейного життя. Дівчина розповіла, що вона є жертвою Костянтина, який увесь час з неї знущався та навіть її бив.

Публікація колишньої Костянтина Войтенко Валентини Марініної. Фото: скриншот з Instagram

"Я — колишня жертва, насильник і рятівник в одному флаконі. Мій колишній чоловік — нарцис і насильник. Так знаю його я, колишня дружина і мама нашої спільної дитини. Він – публічна людина, тато, який час від часу радіє своїй дочці. Він — колишній, який вибрав та обирає зі мною насильницькі форми спілкування", — стверджує Валентина.

Нагадаємо, ми писали про те, що український актор Костянтин Войтенко розлучився зі своєю дружиною Валентиною Марініною.

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