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Скандальная блогер возмутила обнаженным фото с флагом: Instagram отреагировал

23 августа 2023 19:09
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Скандальная блоггерша возмутила обнаженным фото с флагом: Instagram отреагировал
Блоггерша Кмюша Манекен. Фото: instagram.com/maneken007/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Скандальная блогер Оксана Волощук, известная как Ксюша Манекен, шокировала публикацией в социальной сети. Инфлюэнсерша выставила кровавое фото ко Дню флага.

Подписчики засыпали блогера гневными комментариями в соцсети.

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Ранее Ксюша Манекен работала эскортницей, а недавно получила отличие "при содействии военной разведке Украины II степени" от ГУР. На этот раз блогер снова удивила фолловеров. На фото, которым поделилась Манекен, изображено голое окровавленное тело, а в руках флаг Украины, прикрывающий интимные места.

 

Скандальная блогер возмутила обнаженным фото с флагом. Фото: instagram.com/maneken007/

Фолловеров возмутила фотография и на блогершу "посыпались" жесткие комментарии, называя такую фотографию "издевательством над флагом".

"Это позорит флаг, ужас фото"

"Извините, идея фото конечно многословна, это то, что мы все чувствуем уже 1,5 года, можно было бы флаг на спину положить, или иначе немного сделать? А не на голую п*з*у".

 

Скандальная блогер возмутила обнаженным фото с флагом. Фото: instagram.com/maneken007/

 

Скандальная блогер возмутила обнаженным фото с флагом. Фото: instagram.com/maneken007/
Скандальная блогер возмутила обнаженным фото с флагом. Фото: instagram.com/maneken007/
Скандальная блогер возмутила обнаженным фото с флагом. Фото: instagram.com/maneken007/
Скандальная блогер возмутила обнаженным фото с флагом. Фото: instagram.com/maneken007/

Instagram "наказал" блогершу

Однако были и те, кто поддержал Манекен, назвав фото — творчеством. Но социальная сеть Instagram не увидела арт в снимке, поэтому просто удалила пост. Манекен была возмущена такими действиями.

"Спасибо за жалобы. Свобода слова? Свобода самовыражения? Нет, не слышали. О какой Европе вообще речь?", — написала в блоге Ксюша.

 

Скандальная блогер возмутила обнаженным фото с флагом. Фото: instagram.com/maneken007/

В начале марта 2023 года в Офисе президента состоялась встреча с самыми популярными блогерами Украины. Среди них были Саша Бо, Александр Залиско, Никита Добрынин, Татьяна Парфильева, Ксюша Манекен и другие. В ходе встречи были оговорены способы мотивирования людей во время войны.

После этого Ксюша Манекен в соцсетях поделилась новостью о том, что получила награду от ГУР. В Сети впоследствии появились архивные страницы блогера с ее мнением о том, что "не важно, чей Крым".

Напомним, суд вынес приговор певице Инне Вороновой, которая снимала работу ПВО.

Ранее Инне Чернецкой (Вороновой) и еще трем блогерам назначили круглосуточный домашний арест.

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