Скандальна блогерка обурила оголеним фото з прапором: Instagram відреагував

Блогерка Кмюша Манекен. Фото: instagram.com/maneken007/

Скандальна блогерка Оксана Волощук, відома як Ксюша Манекен, шокувала дописом в соціальній мережі. Інфлюенсерка виставила криваве фото до Дня прапора.

Підписники засипали блогерку гнівними коментарями в соцмережі.

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Раніше Ксюша Манекен працювала ескортницею, а нещодавно отримала відмінність "за сприяння військовій розвідці України ІІ ступеня" від ГУР. Цього разу блогерка знову здивувала фоловерів. На фото, яким поділилася Манекен, зображене голе закривавлене тіло, а в руках прапор України, який прикриває інтимні місця.

Скандальна блогерка обурила оголеним фото з прапором. Фото: instagram.com/maneken007/

Фоловерів обурила світлина і на блогерку "посипалися" жорсткі коментарі, називаючи таке фото "нароугою над прапором"

"Це ганьба прапора, жах фото"

"Вибачте, ідея фото звичайно багатослівна, це те, що ми всі відчуваємо вже 1,5 роки, можна було б прапорця на спину покласти, чи якось інакше трохи зробити? А не на голу п*з*у".

Скандальна блогерка обурила оголеним фото з прапором. Фото: instagram.com/maneken007/

Скандальна блогерка обурила оголеним фото з прапором. Фото: instagram.com/maneken007/

Скандальна блогерка обурила оголеним фото з прапором. Фото: instagram.com/maneken007/

Скандальна блогерка обурила оголеним фото з прапором. Фото: instagram.com/maneken007/

Скандальна блогерка обурила оголеним фото з прапором. Фото: instagram.com/maneken007/

Instagram "покарав" блогерку

Проте були й ті, хто підтримав Манекен, назвавши фото — творчістю. Та соціальна мережа Instagram не побачила арту у знімку, тому просто видалила допис. Манекен обурилась такими діями.

"Дякую за скарги. Свобода слова? Свобода самовираження? Ні, не чули. Про яку Європу взагалі мова?", — написала у блозі Ксюша.

Скандальна блогерка обурила оголеним фото з прапором. Фото: instagram.com/maneken007/

На початку березня 2023 року в Офісі президента відбулася зустріч із найпопулярнішими блогерами України. Серед них були Саша Бо, Олександр Заліско, Микита Добринін, Тетяна Парфільєва, Ксюша Манекен та інші. У ході зустрічі було обговорено способи мотивування людей під час війни.

Після цього Ксюша Манекен у соцмережах поділилася новиною про те, що отримала нагороду від ГУР. У Мережі згодом з'явилися архівні сторіс блогера з її думкою про "не важливо, чий Крим".

Нагадаємо, суд ухвалив вирок співачці Інні Вороновій, яка знімала роботу ППО.

Раніше Інні Чернецькій (Вороновій) та ще трьом блогерам призначили цілодобовий домашній арешт.