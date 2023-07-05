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Суд виніс вирок співачці Інні Вороновій, яка знімала роботу ППО

5 липня 2023 17:29
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Суд виніс вирок співачці Інні Вороновій, яка знімала роботу ППО
Співачка Інна Воронова. Фото: instagram.com/voronova.official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Інна Воронова отримала вирок суду за те, що розповсюдила кадри роботи ППО. Жінка уклала угоду зі слідством, і це пом'якшило рішення.

Про це пише informator.ua.

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Співпрацювала зі слідством

Дніпровський районний суд Києва виніс рішення у справі про розповсюдження кадрів з роботою ППО в Києві співачкою Інною Вороновою. Жінка отримала один рік умовного покарання. Співачка пішла на угоду зі слідством та визнала провину.

Адвокат Воронової з вироком не збирається сперечатися. Його вважає доволі прийнятним. Додатковий розгляд може закінчитися негативно. Інна вирок поки не коментувала.

Так, вночі 17 травня Інна Воронова виклала в мережу відео, на якому засняла роботу української ППО з геолокацією. Інформація поставила під загрозу підрозділи нашої протиповітряної оборони, оскільки дані про їхнє розташування могли потрапити до ворога.

Раніше суд призначив запобіжний захід Вороновій у вигляді домашнього арешту. Інна заявила, що тепер наражається на небезпеку, оскільки не може піти в бомбосховище під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, Інні Чернецькій (Вороновій) та ще трьом блогерам призначили цілодобовий домашній арешт.

Їм оголосили підозру за статтею про несанкціоноване розповсюдження інформації про спрямування, переміщення зброї, озброєння та боєприпасів. Всім блогерам загрожує до восьми років ув'язнення.

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