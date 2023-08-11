Скандальна блогерка з Дніпра жорстоко образила мешканців заходу України

Скандальная блогер из Днепра жестоко оскорбила жителей запада Украины
Скандальная блогер из Днепра Анна Алхим оказалась в центре скандала. Женщина обозвала жителей запада Украины "заводом де*илов".
Соответствующее видео она опубликовала в своем Instagram, но уже вскоре закрыла аккаунт.
Скандал вокруг украинского языка
Блогер Анна Алхим обозвала жителей западных областей Украины — Ровенской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Львовской и Закарпатской — "заводом д*билов".
Она недовольна, что в этих регионах люди общаются на украинском и требуют этого от других.
"Тем, кому это не нравится, можете отписаться. У меня много друзей в Ужгороде, и никто не реагирует так, как вы. Что вы хотите сказать — я неправду опубликовала? Правду-правду", — заявила Алхим.
Это не первая скандальная история, связанная с Анной Алхим. В мае опубликовала номера двух больниц в Днепре, где находились военные. Это сообщение имело благотворительную цель, однако блогер, на которую подписано более 600 тысяч фолловеров, не стала скрывать локацию. Менее чем через сутки, по информации разных пабликов, именно в одну из этих больниц был "прилет".
Напомним, суд вынес приговор певице Инне Вороновой, которая снимала работу ПВО.
Ранее Инне Чернецкой (Вороновой) и еще трем блогерам назначили круглосуточный домашний арест.