Скандальна блогерка з Дніпра жорстоко образила мешканців заходу України

Блогер Анна Алхим. Фото: Facebook/Anna Alhimova

Скандальная блогер из Днепра Анна Алхим оказалась в центре скандала. Женщина обозвала жителей запада Украины "заводом де*илов".

Соответствующее видео она опубликовала в своем Instagram, но уже вскоре закрыла аккаунт.

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Блогер Анна Алхим обозвала жителей западных областей Украины — Ровенской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Львовской и Закарпатской — "заводом д*билов".

Блогер Анна Алхим. Фото: instagram.com/anna_alkhim/

Она недовольна, что в этих регионах люди общаются на украинском и требуют этого от других.

"Тем, кому это не нравится, можете отписаться. У меня много друзей в Ужгороде, и никто не реагирует так, как вы. Что вы хотите сказать — я неправду опубликовала? Правду-правду", — заявила Алхим.

Это не первая скандальная история, связанная с Анной Алхим. В мае опубликовала номера двух больниц в Днепре, где находились военные. Это сообщение имело благотворительную цель, однако блогер, на которую подписано более 600 тысяч фолловеров, не стала скрывать локацию. Менее чем через сутки, по информации разных пабликов, именно в одну из этих больниц был "прилет".

Напомним, суд вынес приговор певице Инне Вороновой, которая снимала работу ПВО.

Ранее Инне Чернецкой (Вороновой) и еще трем блогерам назначили круглосуточный домашний арест.