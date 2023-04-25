Сколько в кинопрокате европейских стран собрал украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня"
В начале этой весны в широкий национальный и международный прокат вышла долгожданная анимационная лента "Мавка. Лесная песня". Работа над ней длилась не один год, а бюджет составил рекордные 200 млн гривен. Впрочем, украинский мультфильм, невзирая на полномасштабную войну, стал самым успешным по показателям кассовых сборов в нашей стране.
Стало известно, сколько "Мавка" собрала в кинотеатрах Европы сообщает Госкино.
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"Мавка. Лесная песня" стала лучшим семейным фильмом в кинопрокате в Нидерландах, обойдя англо-немецкий мультфильм "Удивительный Морис" и локальный мультфильм Leeuwin.
По результатам первого уик-энда, кассовые сборы ленты составили 122 тысяч евро.
"Коллеги в Нидерландах подтвердили, что местная публика встретила "Мавку" чрезвычайно тепло и прогнозируют, что новая неделя в прокате станет для нее не менее успешной", — сообщили создатели мультфильма.
Покупают билеты на украинский мультфильм и в Италии. За четыре дня на "Мавку" было распродано более 34 тысяч билетов, а кассовые сборы составили 226 тысяч евро.
Во Франции украинский мультфильм собрал уже более 2 млн долларов.
Уже в этот четверг, 27 апреля, в Германии стартует кинопрокат украиноязычной версии "Мавки. Лесной песни". Это пока единственная страна, в которой на больших экранах сначала покажут наш мультфильм на украинском и только со временем, осенью, — на государственном немецком.
Отметим, что в Украине "Мавка. Лесная песня" собрала более 100 млн гривен. Мультфильм стал успешным украинским фильмом за всю историю Независимости. "Мавка. Лесная песня" смогла обогнать такие комедии как "Я, ты, он, она", и две части "Безумной свадьбы".
Напомним, ранее мы писали, что певица Христина Соловий презентовала клип к саундтреку мультфильма "Мавка. Лесная песня". Также мы писали, что звездный волонтер Сергей Притула рассказал, как он дублировал Фролу в мультфильме "Мавка. Лесная песня".