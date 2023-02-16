Сколько потратила Рианна на аренду дома в пустыне перед Супербоулом-2023

Сколько потратила Рианна на аренду дома в пустыне перед выступлением на Супербоуле-2023
За три дня выступление американо-барбадосской певицы Рианны на Супербоуле-2023 набрало более 50 млн просмотров в YouTube. Артистка приехала в штат Аризона, где прошла финальная футбольная игра, за неделю до события. И арендовала люксовый дом посреди пустыни.
Об этом сообщает таблоид TMZ.
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Подробности
Рианна арендовала дом примерно в 50 километрах от стадиона State Farm Stadium в городе Глендейл, на котором она выступила впервые за пять лет и рассекретила свою вторую беременность.
Аренда жилья обошлась певице в 85 тысяч долларов за ночь. Рианна забронировала его на шесть дней. Только за люксовое имение звезда выложила как минимум 510 тысяч долларов. Все, чтобы находиться в комфорте перед важным выступом.
Дом имеет пять спален и пять ванных комнат на площади в 600 квадратных метров. На заднем дворе есть дополнительные преимущества: огромный бассейн со встроенным водопадом, площадка для гриля, поле для гольфа и площадка для боче.
Напомним, ранее мы писали, что Рианна с маленьким сыном и рэпером A$AP Rocky снялась для британского Vogue.
Фото: TMZ