Сколько потратила Рианна на аренду дома в пустыне перед Супербоулом-2023

Выступление американо-барбадосской певицы Рианны на Супербоуле-2023

За три дня выступление американо-барбадосской певицы Рианны на Супербоуле-2023 набрало более 50 млн просмотров в YouTube. Артистка приехала в штат Аризона, где прошла финальная футбольная игра, за неделю до события. И арендовала люксовый дом посреди пустыни.

Об этом сообщает таблоид TMZ.

Подробности

Рианна арендовала дом примерно в 50 километрах от стадиона State Farm Stadium в городе Глендейл, на котором она выступила впервые за пять лет и рассекретила свою вторую беременность.

Аренда жилья обошлась певице в 85 тысяч долларов за ночь. Рианна забронировала его на шесть дней. Только за люксовое имение звезда выложила как минимум 510 тысяч долларов. Все, чтобы находиться в комфорте перед важным выступом.

Дом имеет пять спален и пять ванных комнат на площади в 600 квадратных метров. На заднем дворе есть дополнительные преимущества: огромный бассейн со встроенным водопадом, площадка для гриля, поле для гольфа и площадка для боче.

Напомним, ранее мы писали, что Рианна с маленьким сыном и рэпером A$AP Rocky снялась для британского Vogue.

Фото: TMZ