"Скоро приеду, объятиями все расскажу": Алина Гросу трогательно поздравила отца с днем рождения

Певица Алина Гросу с отцом: instagram.com/alina_grosu/

Певица Алина Гросу (GROSU) в день рождения своего отца выпустила трогательную песню "Батьки". Артистка посвятила ее всем украинским папам и мамам.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент певицы.

Читайте также:

Алина Гросу записала трек на американской студии

По словам звезды, сейчас не хватает песен, посвященных родителям. Алина хочет поддержать всех людей, кто не может быть рядом с семьей.

"В мире есть очень много песен о любви, но нет о большой любви к родителям. Этой песней я очень хочу поддержать всех, кто потерял родных и тех, кого вынужденно разделило расстояние. Хочу подтолкнуть каждого слушателя еще больше ценить семью и не бояться говорить самым близким, как они их любят", — рассказала Алина Гросу.

Трек записывали на известной американской студии, где свои хиты создавали множество мировых артистов.

"Хотя и работала со мной профессиональная команда с мировым именем, но традиционно трек доделывала моя украинская музыкальная команда! Ведь наши лучшие!" — говорит звезда.

Вместе с треком артистка выпустила лирик-видео. Снимали на айфон, как и предыдущий клип артистки.

"Видеоработа на трек "Батьки" получилась абсолютно простой, потому что в самых важных в мире вещах вычурность — излишняя", — говорит Гросу.

Певица Алина Гросу с отцом: instagram.com/alina_grosu/

Певица Алина Гросу с отцом: instagram.com/alina_grosu/

Певица Алина Гросу с отцом: instagram.com/alina_grosu/

Певица Алина Гросу с отцом: instagram.com/alina_grosu/

Певица Алина Гросу с отцом: instagram.com/alina_grosu/

Певица Алина Гросу с родителями: instagram.com/alina_grosu/

Певица Алина Гросу с отцом: instagram.com/alina_grosu/

Со своими родными Алина Гросу видится редко. Со своим отцом она виделась почти полгода назад, когда приезжала в Украину. А с мамой встретилась на свой день рождения в июне, когда Анна Гросу вместе с младшим братиком Алины приезжали в Лос-Анджелес. Созваниваться с родными тоже получается редко, ведь разные часовые пояса дают о себе знать.

"Очень скучаю. Но хочу получить ценные знания по актерству и как можно быстрее вернуться в родную Украину. В общем, обучение в американских школах актерства длится два года, но я выбрала более ускоренную программу обучения. Ведь, мне есть чем заниматься и как развиваться в нашей стране, поэтому уже скоро я вернусь домой", — рассказала звезда.

Сегодня день рождения у папы Алины — Михаила Гросу. Алина подчеркнула, что большие празднования переносятся в то время, когда Украина одержит Победу, а пока Михаил Михайлович будет праздновать в кругу ближних.

"Это самое главное — что родные будут рядом с ним, а я присоединюсь по видео. У моего папы очень хорошая интуиция, все, что он скажет сбывается через год или два. Иногда не соглашаешься, но потом понимаешь, что он был прав. Приятно, что мне это также передалось процентов на 80, я так же чувствую людей, как он. Для меня очень важно мнение отца, потому что если уж отцу нравится, то это уже точно хорошо. Он ведь требовательный человек. Он сдержанный, трудолюбивый, серьезный, целеустремленный мужчина и суровый отец", — говорит Алина Гросу.

Но за строгостью Алина с самого детства чувствует теплую любовь и искреннюю поддержку.

"Я благодарна папе абсолютно за все! За его поддержку, воспитание, советы, за то, что он у меня есть. С ним, как за каменной стеной. Он из тех мужчин, с которыми не страшно ничего, на него всегда можно положиться, но я стараюсь не перекладывать на него свои проблемы и все моменты решать самостоятельно, но я знаю, что у меня есть папа и мне спокойнее на душе от этого", — поделилась певица.

Алина подчеркивает, что песня посвящена не только ее родителям, но и каждому папе и маме Украины.

Ранее MÉLOVIN выпустил первый трек за год.

Напомним, Алина Гросу поразила суммой, выигранной в лотерею в Америке.